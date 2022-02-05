«الخدمات الطبية» تزور مستشفيات الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيدها الـ70

في إطار الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة أوفد قطاع الخدمات الطبية عددا من ضباط وضابطات القطاع لزيارة مستشفيات الشرطة المختلفة.

توزيع الهدايا والتقاط الصور

ووزعوا بعض الهدايا الرمزية والتقطوا الصور التذكارية مع المترددين والمرضى المحجوزين بجميع وحدات وأقسام المستشفيات الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة لما لها من مردود إيجابي ومعنوي فعال في نفوس المرضى، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية.

يأتي ذلك استمرارا لحرص أجهزة وزارة الداخلية على تفعيل كل صور التواصل المجتمعي ومشاركة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة.