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محمود مسلم

إحالة 5 متهمين للجنايات في قضية وفاة الطلبة هايدي ضحية الابتزاز بالشرقية

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الوطن
06:07 م | الأحد 06 فبراير 2022
النائب العام

النائب العام

أمرت النيابة العامة، أمس، بإحالة خمسة متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتهديد المجني عليها الطفلة هايدي وشقيقتها، عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإفشائهم صورًا خادشة منسوبة للأولى، واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة، وعلى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

النيابة تقيم الدليل على المتهمين

كانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَل المتهمينَ من شهادة ثمانية شهود، منهم والدا الطفلة المجني عليها، وشقيقتها، وبعض أقاربها، وصديقة لها، والذين توصلت التحقيقات معهم إلى نشوب خلاف بين والدة الطفلة المتوفاة ومتهمة جارة لها، وأنَّ ابنتيْ الأخيرة، تحصلا من اثنين متهميْنِ آخرينِ على صور خادشة منسوبة للمتوفاة.

المتهمون هددوا والدة الطالبة 

وأضافت النيابة أنه تم تهديد والدتها بنشرها لإجبارها على الاعتذار لها فامتثلت لها، ثم فُوجئ أهل المجني عليها بانتشار تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما علمت المتوفاة بذلك أقدمت على قتل نفسها، وما توصلت تحريات الشرطة إلى ذات الرواية، كما أقامت النيابة العامة الدليل كذلك من إقرارات أربعة من المتهمين، وما انتهى إليه تقرير قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بفحص هواتفهم.

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