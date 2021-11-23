أغنية أحمد جمال «وجع كام يوم» في عيون جمهوره: «إحساس راقٍ»

طرح الفنان أحمد جمال، اليوم، أحدث أغانيه «وجع كام يوم»، بالتعاون مع شركة «مزيكا»، بالإضافة إلى إطلاق فيديو كليب للأغنية، على منصة «يوتيوب»، ويعرض خلالها تجربة شاب يقرر الانفصال عن حبيبته.

الجمهور يشيد بأغنية وجع كام يوم

وأشاد الجمهور، بالفيديو كليب الرسمي لأغنية أحمد جمال على منصة «يوتيوب»، وقال أحدهم: «كل جديد فيه حلاوة عن اللي قبله ايه الجمال ده الاحساس بالكلام واللحن في صوتك زى ما اتعودنا منك مطرب راقٍ في كل شيء سير على بركة الله من نجاح لأكثر».

وقال آخر: «أغنية جميلة أوي أوي، ربنا يوفقك وتكسر الدنيا من نجاح لنجاح أحمد جمال أجمل صوت وإحساس في مصر والعالم كله، مبروك على نزول الأغنية، وعلى نجاح الأغنية، ألف ألف مبروك وعقبال باقي الألبوم إن شاء الله»، وأضاف معجب آخر: «مش معقول كده كل مرة أغنية أحلى من اللي قبلها، عظمة يا چيمي إن شاء الله، تاخد حقها في المشاهدات من نجاح لـ نجاح إن شاء الله».

وتعد أغنية «وجع كام يوم»، الثامنة في ألبوم أحمد جمال الجديد، وتم الكشف عن 3 أغانٍ أخرى من الألبوم، وهي «بحبك، أنتي عجباني، وقت مش مناسب».

«وجع كام يوم»، كلمات جمال الخولي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم طرح الكليب على منصة «يوتيوب»، ومحطات الراديو.

كلمات أغنية «وجع كام يوم»

لحد ما أنا وأنت على الوحدة ما نتعود

خسرنا كتير وأى خسارة غير العمر تتعوض

وجع كام يوم

لحد ما أنا وأنت على الوحدة ما نتعود

خسرنا كتير وأى خسارة غير العمر تتعوض

مافيش بينا اللى كان بينا زمان خلصت

مشاعر الحب من كتر الوجع نقصت

مافيش بينا اللى كان بينا زمان خلصت

مشاعر الحب من كتر الوجع نقصت

حياتنا أنا وأنت أولها وآخرها وعود

كلام وقلوبنا من كتر الكلام يأست

وجع كام يوم

لحد ما أنا وأنت على الوحدة ما نتعود

خسرنا كتير وأى خسارة غير العمر تتعوض

ماحدش مات

فى يوم من الوحدة بس انت اللى مستغرب

هايحصل ايه

ما جايز فى الفراق الراحة مانجرب

ماحدش مات

فى يوم م الوحدة بس انت اللى مستغرب

ها يحصل ايه

ماجايز فى الفراق الراحه مانجرب

مافيش بينا اللى كان بينا زمان خلصت

مشاعر الحب من كتر الوجع نقصت

مافيش بينا اللى كان بينا زمان خلصت

مشاعر الحب من كتر الوجع نقصت

حياتنا انا وانت اولها وآخرها وعود

كلام وقلوبنا من كتر الكلام يأست

وجع كام يوم

لحد ما أنا وأنت على الوحدة ما نتعود

خسرنا كتير وأى خسارة غير العمر تتعوض.