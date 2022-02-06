محمد رمضان يعلن طرح كليب «باي باي ثانوية» غدا «فيديو»

أعلن الفنان محمد رمضان، اليوم الأحد، موعد طرح كليبه الجديد «باي باي ثانوية».

ونشر رمضان، برومو الكليب، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه: «كليب الثانوية بكره على قناتي الرسمية على يوتيوب، ثقة في الله نجاح».

كلمات أغنية «باي باي ثانوية»

وتقول كلمات أغنية «باي باي ثانوية»:

كان نفسي أنجح في الثانوية، أمي هتجيبلي عربية، أنا حواليا شلة حرامية، مفيش عربية.

أغنية «باي باي ثانوية»، كلمات إسلام شندي، وإخراج ياسر سامي، والكليب تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن.

مسلسل المشوار

ويصور الفنان محمد رمضان، حاليا مسلسل المشوار، الذي يشارك به في الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل المشوار، بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، شريف سلامة، بيومي فؤاد، حنان يوسف، أحمد سعيد عبدالغني، كارولين أنور، ومن تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين وانتاج محمد سعدي.

ونشر رمضان، منذ أيام عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة من كواليس مسلسل المشوار، الذي تجمعه بدينا الشربيني، وعلق عليها: «ماهر وورد من تصوير مسلسل المشوار.. رمضان يجمعنا.. ثقة في الله نجاح».