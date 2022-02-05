نوال الزغبي بعد هجوم محمد رمضان: «إذا فقدت أخلاقك فلن يرفعك منصبك»

حالة من الجدل سببتها تغريدة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، والتي جاءت بعد ساعات من هجوم الفنان محمد رمضان عليها بسبب تصريحاتها حول عدم معرفتها به إطلاقا، قائلة: «إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك فإذا فقدتها لا تنتظر الاحترام».

وعبّر جمهور نوال الزغبي عن إعجابهم بردها على محمد رمضان من خلال التعليق على تدوينتها، بينما انتقد البعض الآخر ردها، وعلقت إحدى المتابعات قائلة: «ما تردي عليه، أنت أكبر قيمة منه»، وأضافت أخرى: «كان ممكن تردي بلا تعليق أحسن لبرستيجك وتاريخك أفضل من هالاخذ والرد».

القصة الكاملة للأزمة بين محمد رمضان ونوال الزغبي

ونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، للفنانة نوال الزغبي أثناء لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، وقالت المطربة اللبنانية خلال اللقاء إنّها لا تعرف محمد رمضان على الإطلاق ولم تستمع إلى أغانيه من قبل، ليردّ عليها الفنان المصري بمقطع من أغنية «مصباح علاء الدين»، والذي يتضمن: «اسأل عيلتك تقولك بنشوفه من وراك».

وعلق «رمضان» على مقطع فيديو، موجهًا حديثه للفنانة اللبنانية: «حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك، نورتي تليفزيون مصر».

نوال الزغبي عن محمد رمضان: «معرفوش»

وكشفت مواقع لبنانية أنَّ نوال الزغبي طلبت حذف السؤال عن محمد رمضان من مقابلتها التي جرى إذاعتها في يناير الماضي على قناة «القاهرة والناس»، ولكن سرب أحد المواقع الجزء المحذوف من المقابلة التي أعاد الفنان محمد رمضان نشرها مرة أخرى، والتي أجابت فيها عن سؤال مدى إمكانية تقديمها أغنية «دويتو» مع الفنان المصري، قائلة إنَّها لن تفعل ذلك سوى مع فنان كبير بحجم وائل كفوري أو عمرو دياب، وعندما أوضحت لها مقدمة البرنامج أن محمد رمضان له شهرة واسعة بسبب أغانيه، ردت قائلة: «مشهور فين؟ في الصين؟ بس أنا معرفوش أبدًا ولا أعرف إذا كان بيغني من الأساس».