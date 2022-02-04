محمد نجاتي يشارك في رمضان 2022 بـ«مزاد الشر».. يؤدي دور صعيدي

كشف الفنان محمد نجاتي عن مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل 2022، بمسلسل «مزاد الشر»، مع الفنانة هالة فاخر وأحمد عبد الله محمود ونخبة كبيرة من نجون الفن والدراما.

«نجاتي»: أرفض مصطلح البطولة المطلقة

وتابع محمد نجاتي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يقدم دورا جديدا تماما، من خلال مشاركته بـ مسلسل «مزاد الشر»، حيث يقدم دور صعيدي، وشخصية سلبية تفتعل المشاكل والشر، وهي نوعية جديدة عليه وتحدي كبير، ولكنه سعيد للغاية بأداء مثل هذا الدور.

وأضاف محمد نجاتي، عن سؤاله عن أن مسلسل «مزاد الشر»، يعد بطولة مطلقة له، فأجاب إنه يرفض مصطلح البطولة المطلقة، ويجب على الجميع احترام المشاركين معه، فحينما يشارك معه نخبة من نجوم الفن يجب احترام أسمائهم، وأن العمل جماعي، والدور هو البطل بالنهاية.

وشارك محمد نجاتي مؤخرا، بـ مسلسل «فيلا 101»، بدور طبيب، مع نخبة من نجوم الفن هاجر الشرنوبى ومنة عرفة وأحمد عبد الله محمود ووفاء قمرى، ومحمد الدقاق، وبوسي شاهين، وإخراج وتأليف: ممدوح زكي.

مسيرة محمد نجاتي الفنية

شارك محمد نجاتي بالوسط الفني منذ عام 1989 حينما كان طفلا صغيرا، من خلال مشاركته بـ مسلسل «أنا وأنت وبابا في المشمش»، وبنفس العام شارك بـ فيلم «قلب الليل»، من ترشيح المخرج عاطف الطيب.

وتوالت مشاركات محمد نجاتي الفنية منذ ذلك الحين، حيث قدم عام 1992، دور بـ فيلم «ضد الحكومة» مع الراحل الكبير أحمد زكي، ومن ثم مشاركته بـ فيلم «الجراج».

ومن أبرز أعمال محمد نجاتي، مسلسل «بدارة»، مع معالي زايد وحمادة هلال ببدايته، فضلا عن مشاركته في عدة أعمال أخرى، من بينها، «المدينة، عرق البلح، العاصفة»، وأبرز أعماله الدرامية، «حديث الصباح والمساء، محمود المصري، درب الطيب، الجماعة».