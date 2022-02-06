محمد رمضان وأصالة ولطيفة.. فنانون يستعدون لطرح أغانيهم قريبا

ما بين أنواع الموسيقى والغناء المختلفة، ينتظر الجمهور العربي خلال الفترة المقبلة طرح عدد من الأغاني بصوت مجموعة مختلفة من النجوم سواء على «يوتيوب» أو المنصات الإلكترونية الخاصة بالأغاني، وتشمل القائمة مجموعة من النجوم من بينهم أصالة، لطيفة بالإضافة إلى محمد رمضان.

أصالة تهدي «تقول تبغاني» لزوجها.. ولطيفة سعيدة بـ «حلم»

تستعد الفنانة أصالة لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «تقول تبغاني» والتي تقدمها باللهجة الخليجية، من كلمات الأمير بدر بن محمد وألحان بندر محمد، ومن المقرر طرحها قريبا على تطبيق «ديزر» للموسيقى.وأهدت أصالة الأغنية إلى زوجها العراقي فائق حسن، وفقا لما أعلنته عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه، وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنور عيوني ورفيقي فائق حسن».

وفي الوقت نفسه، تروج الفنانة التونسية لطيفة لأغنيتها الجديدة «حلم»، التي من المنتظر طرحها خلال الأيام المقبلة، وهي قصيدة للشاعر حسين السيد ومن ألحان الموسيقار طلال، وتم تصويرها على طريقة «فيديو كليب» من إخراج وليد ناصيف.

وعبرت لطيفة عن سعادتها بالأغنية، قائلة عبر حسابها على «إنستجرام»، «منذ طفولتي وأنا احفظ قصائد أحمد شوقي والسنباطي وتمنيت أن أغني كلماتهم، وها أنا اليوم ربنا كرمني وغنيت قصيدة حلم آخر أعمال الكبير الشاعر حسين السيد».

كما تعمل على أغنية جديدة بعنوان «أحسن أحسن» من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، بينما تولى شريف ترحيني إخراج الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

غادة رجب تشارك يوسف الزبيري بـ «صدر السما»

بينما تعود الفنانة غادة رجب بأغنية جديدة بعد فترة من الغياب بعنوان «صدر السما»، من المقرر طرحها قريبا وهي «دويتو» مع الفنان السعودي يوسف الزبيري، من كلمات بدر بن شايق، ألحان عبد الله عبود، وتوزيع ياسر ماجد.

وعلى الجانب الآخر، يشوق الفنان محمد رمضان جمهوره قبل طرح أحدث أعماله الغنائية «باي باي ثانوية عامة» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وهي من كلمات إسلام شندي الذي شارك في كتابتها مع فريق أجنبي، والفيديو المصور للأغنية من إخراج ياسر سامي.