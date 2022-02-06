محافظ كفر الشيخ: عرض مباراة المنتخب مساء اليوم مجانا في مراكز الشباب

أعلن اللواء جمال نور، محافظ كفر الشيخ عن فتح مراكز الشباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، أمام أهالي المحافظة، ووضع شاشات عرض بالأندية استعداداً لعرض مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، والتي ستقام في التاسعة من مساء اليوم الأحد بين منتخبي مصر والسنغال.

ووجه محافظ كفر الشيخ الدعوة لكافة المواطنين لمشاهدة المباراة مجاناً مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ أن إذاعة مثل هذه البطولات يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن أعضاء الهيئات الشبابية، وحق الجماهير المصرية فى تشجيع ودعم منتخبها الوطنى من أجل تحقيق النصر ورفع اسم مصر عالياً وخفاقاً وإسعاد الشعب المصري.

التنسيق مع الوحدات المحلية بشأن المباراة

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين الوحدات المحلية المختلفة ومديرية الشباب والرياضة، وكل الأجهزة المعنية بالمحافظة بشأن التجهيزات اللازمة لإذاعة مباراة مصر والسنغال وضمان إتاحة المشاهدة المجانية لشباب وجماهير كفر الشيخ بشكل لائق وحضاري، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بين الجماهير أثناء متابعة المباراة للوقاية من فيروس «كورونا».

فتح 150 مركز شباب بكفر الشيخ

يذكر أنه جرى فتح نحو 150 مركز شباب بكفر الشيخ أمام المواطنين لمتابعة المباراة النهائية دعما للمنتخب الوطني، بينما سافر بعض شباب كفر الشيخ إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب المصري بعدما حصلوا على تذاكر مجانية لحضور المباراة النهائية وسط ترقب ودعوات المصريين بفوز المنتخب الوطني وعودته بالكأس للمرة الثامنة في تاريخ مصر، بينما يشهد فريق المنتخب غياب بعض اللاعبين للإصابات.