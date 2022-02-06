تردد قناة bein sport max لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

مشاهدة نهائي بطولة أمم إفريقيا، المقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب أوليمبي بالكاميرون بين منتخبي مصر والسنغال، دفع الكثيرين للبحث عن محركات البحث العالمية عن تردد قناة bein sport max، التي حازت على حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2022 عبر النايل سات.

تردد قناة bein sport max

وفقا لحقول البث، يمكن الحصول على تردد قناة bein sport max بعد الاشتراك بها للتمكن من مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر، وذلك من خلال الترددات التالية:

تردد قناة bein sport max الأولى

ويمكن للمشاهد تحميل تردد قناة bein sport max الأولى من خلال القمر الصناعي يوتلسات على تردد 12604 الاستقطاب أفقي ومعدل التصحيح DVB-S2 8PSK 2/3 والترميز 27500، والتشفير إرديتو 2.

وعلى القمر الصناعي عرب سات يمكن تحميل تردد قناة bein sport max الأولى من خلال تردد 11585 والاستقطاب عمودي والترميز 27500 ومعدل التصحيح DVB-S2 8PSK 2/3، والتشفير إرديتو 2.

ترددات قناة بي إن سبورت ماكس الثانية

أما تردد قناة بي إن سبورت ماكس الثانية، فيمكن مشاهدتها من خلال القمر الصناعي يوتلسات 8 West A عبر تردد 11013، الاستقطاب أفقي، الترميز 27500، معدل التصحيح DVB-S2 8PSK 2/3، والتشفير إرديتو 2.

وأخيرا يمكن مشاهدة نهائي البطولة عبر التردد الثاني لقناة بي إن سبورت ماكس الثانية على القمر الصناعي عرب سات على تردد 11623، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، التصحيح DVB-S2 8PSK 2/3، والتشفير إرديتو 2.

وانطلقت بطول أمم إفريقيا في نسختها الـ33 يوم 9 يناير واليوم هو نهائي البطولة بعد أن لعب 24 منتخبا عربيا وإفريقيا، كان في مقدمتهم مصر الحائز على 8 نسخ للبطولة.