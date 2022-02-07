أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الإثنين 7 فبراير 2022

تقوية الجهاز المناعي من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون عليها خلال الأيام الحالية، خصوصا بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ ينصح الكثير من الأطباء بضرورة تناول الفاكهة الغنية بالفيتامينات، حتى تساعدهم على تقوية المناعة لمواجهة انتشار الأمراض والفيروسات، ما يجعل ربات البيوت يبحثون عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية.

واهتماما من بوابة «الوطن» بتقديم ما يبحث عنه المواطنين من خدمات، تقدم لهم من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الاسواق المحلية، وفق الجولة الصباحية في أسواق منطقتي الدقي وإمبابة اليوم الإثنين الموافق 7 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

جاء تحريك سعر البنزين ليثير القلق في نفوس المواطنين، حول ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهل ستتأثر تلك السلع بارتفاع سعر البنزين أم ستظل كما هي، وجاءت أسعار الفاكهة اليوم كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

- الكمثرى المستوردة: وصل سعر الكمثرى المستوردة إلى نحو 25 جنيهًا.

- حبة الأناناس: وجاء سعر حبة الأناناس ليصل إلى 35 جنيهًا.

- القشطة البلدي: ويتراوح سعر القشطة البلدي بين 17 و23 جنيهًا.

- الفراولة: وجاء سعر كيلو الفراولة ليتراوح بين 7 و10 جنيهات.

- البرقوق المستورد: ووصل سعر كيلو الفراولة إلى نحو 11 جنيهًا.

- البرتقال البلدي: كما يتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بين 6 و8 جنيهات.

- البرتقال السكري: وجاء سعر كيلو البرتقال السكري ليتراوح بين بين 8 و10 جنيهات، وبالنسبة للبرتقال أبو سرة يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

- اليوسفي: ويتراوح سعر اليوسفي ما بين 6 و10 جنيهات.

- الجوافة: كما يتراوح سعر الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

- التفاح الأمريكي: يتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 17 و23 جنيهًا.

- التفاح الجولدن: كما يتراوح سعر كيلو التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيهًا.

- التفاح السوري واللبناني: يتراوح سعره بين 12 و18 جنيهًا.

- الكيوي: يصل سعر الكيوي إلى سعر 26 جنيهًا.

- الرمان: يتراوح سعر الرمان ما بين 6 و9 جنيهات.