أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأحد 6 فبراير 2022

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم من الكلمات التي ترتفع نسبة البحث عنها بشكل يومي، ففضلا عن أنّها من الأطعمة التي لا يجب أن تغيب عن المنزل، فهي غنيّة بالفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة في فصل الشتاء، مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة فيتامين «ج» الذي يساعد على تقوية مناعة الجسم.

وتزامنًا مع ارتفاع أسعار البنزين، واستقرار أسعار السولار عند نفس السعر، يتساءل الكثير من المواطنين عن مدى ارتفاع أو انخفاض أسعار الفاكهة، لكنها حتى الآن مستقرة إلى حد كبير، خاصة أنّ هناك وفرة في المعروض، والطلب متوسط.

وللمهتمين في البحث عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، نستعرض أسعار الفاكهة اليوم الأحد الموافق 6 فبراير الحالي، وفق جولة بعدد من الأسواق المحلية في الدقي وإمبابة، وهي كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

البرتقال البلدي بين 6 و8 جنيهات

البرتقال السكري بين 8 و10 جنيهات

أبو سرة بين 6 و10 جنيهات

اليوسفي ما بين 6 و10 جنيهات

الجوافة بين 6 و10 جنيهات

التفاح الأمريكي بين 17 و23 جنيهًا

التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيهًا

التفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيهًا.

الكيوي بسعر 26 جنيهًا

الرمان ما بين 6 و9 جنيهات،

الكمثرى المستوردة نحو 25 جنيهًا

حبة الأناناس لـ35 جنيهًا

القشطة البلدي بين 17 و23 جنيهًا

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

البرقوق المستورد نحو 11 جنيهًا.

عوامل تحديد الأسعار في السوق

ويتحكم في سعر السوق، عملية العرض والطلب وبسبب توافر أصناف الفاكهة المختلفة وتوافرها بكميات كبيرة، استقرت الأسعار إلى حد ما، لتسجل المعدل ذاته منذ بداية العام، مع العلم أنّ بعض الأصناف كالبرتقال بأنواعه، والغني بفيتامين سي، ارتفع بشكل طفيف يقدر بنحو جنيه واحد، خاصة مع اقتراب نهاية فصل الشتاء، واستعداد التجار لعروة الربيع في مارس المقبل.