أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس 3 فبراير 2022

جاءت جائحة فيروس كورونا منذ عامين لتجعل الكثيرين يبحثون عن الأشياء التي تساعدهم على تقوية مناعتهم، حتى يستطيعون مواجهة الأمراض والفيروسات المختلفة التي قد يتعرضون لها، وتعد الفاكهة من أكثر الأشياء التي تحتوي على أنواع مختلفة غنية بتلك الفيتامينات التي يحتاج لها الجسم.

الفاكهة ترفع المناعة

ويبحث الكثير من ربات البيوت عن أسعار الفاكهة بشكل يومي، ما يجعل بوابة «الوطن» تحرص على تقديم ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات بشكل يومي، ونرصد من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة اليوم الخميس الموافق 3 فبراير، وفق جولة «الوطن» الصباحية في الأسواق المحلية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

- وصل سعر الكيوي لسعر 26 جنيهًا.

- بلغ سعر أبو فروة نحو 35 جنيهًا.

- بلغ سعر الباباظ نحو 5 جنيهات.

- وصل سعر الأفوكاتو إلى 45 جنيهًا.

- العنب الأصفر والأسود المستورد وصل سعره إلى نحو 20 جنيهًا.

- التفاح الأمريكي بين 17 إلى 23 جنيهًا، والجولدن بين 17 إلى 19 جنيهًا، السوري واللبناني بين 12 إلى 18 جنيهًا.

- بلح سيوي نحو 20 جنيهًا، البلح الثلاجة بين 5 إلى 8 جنيهات.

- البرتقال البلدي بين 2 إلى 3 جنيهات، والسكري بين 2 إلى 4 جنيهات، وأبو سرة بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

- النارنج نحو 2.5 جنيه.

- اليوسفي ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

- الجريب فروت بين 3 إلى 6 جنيهات.

- سعر كيلو الجوافة بين 4 إلى 7 جنيهات.

- سعر كيلو الرمان ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

- سعر كيلو الفراولة تراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 4 إلى 7 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو المانجو كيت بين 15 إلى 25 جنيهًا، والمانجو المستورد سوداني نحو 30 جنيهًا.

- سعر حبة بطيخ تزن بين 8 إلى 10 كيلوجرامات فتراوح بين 32 إلى 40 جنيهًا، وتراوح الخوخ المستورد بين 15 إلى 20 جنيهًا، والنكترين مستورد بين 15 إلى 20 جنيهًا.

- سعر كيلو البرقوق المستورد نحو 11 جنيهًا.

- سعر كيلو الكمثري المستوردة نحو 25 جنيهًا.

- سعر حبة الأناناس بنحو 35 جنيهًا.

- سعر القشطة البلدي، تراوح بين 17 إلى 23 جنيهًا.