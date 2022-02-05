أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت 5 فبراير 2022

يحب الكثيرون تناول الفاكهة، ولا يستغنون عن تناول الأصناف المختلفة منها ويستمتعون بها، نظرًا لمذاقها المميز بالنسبة لهم، وفوائدها الصحية أيضًا، فالفاكهة من أهم الأشياء التي تساعد على تقوية المناعة التي يحرص الكثيرون على الاهتمام بها في الفترة الحالية، لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون، كما تحتوي الفاكهة على الفيتامينات التي يحتاج لها الجسم كفيتامين سي والزنك والحديد وغيرها.

ويهتم العديد من الأشخاص بتناول الفاكهة ومعرفة أسعارها بشكل يومي نظرا لفوائدها المتعددة، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة اليوم السبت الموافق 5 فبراير، وفق جولة صباحية في الأسواق المحلية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

من أهم الفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي هي البرتقال لذا يحرص الناس على شرائه بعد نصائح الأطباء بتناوله، ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 2 و3 جنيهات في بعض الأماكن، والسكري بين 2 و4 جنيهات، وأبو سرة بين 2.5 و5 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو من اليوسفي ما بين 2.5 و4.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 و7 جنيهات، وسعر الكيلو من الجريب فروت بين 3 و6 جنيهات.

وتراوح سعر الخوخ المستورد، اليوم، بين 15 و20 جنيهًا، والنكترين مستورد بين 15 و20 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو المانجو بين 15 و25 جنيهًا، ووصل سعر المانجو المستورد سوداني إلى نحو 30 جنيهًا، سعر حبة بطيخ تزن بين 8 إلى 10 كيلوجرامات تراوح بين 32 و40 جنيهًا.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 17 و23 جنيهًا، والجولدن بين 17 و19 جنيهًا، وتراوح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيهًا.

ووصل سعر العنب الأصفر والأسود المستورد إلى نحو 20 جنيهًا، ووصل سعر الأفوكاتو إلى 45 جنيهًا، وصل سعر الكيوي لسعر 26 جنيهًا، وبلغ سعر أبو فروة نحو 35 جنيهًا.

كما بلغ سعر الباباظ نحو 5 جنيهات، وتراوح سعر النارنج 2.5 جنيه، تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البلح السيوي 20 جنيهًا، والبلح الثلاجة بين 5 إلى 8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الرمان ما بين 6 و9 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكمثرى المستوردة نحو 25 جنيهًا، ووصل سعر حبة الأناناس لـ35 جنيهًا، وتراوح سعر القشطة البلدي بين 17 و23 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البرقوق المستورد نحو 11 جنيهًا.