أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 4 فبراير 2022

تقوية المناعة واحدة من أهم الأمور التي يهتم بها الجميع كونها واحدة من أبرز طرق الدفاع عن الجسم لمواجهة الفيروسات كفيروس كورونا ومتحوراته، وتحتوي الفاكهة على الفيتامينات التي يحتاج لها الجسم كفيتامين سي والزنك والحديد وغيرها من العناصر الهامة التي يحتاجها المواطن بشكل يومي لتجنب تناول الأدوية التي تحتوي على تلك العناصر.

ومن منطلق الخدمات اليومية التي تقدمها جريدة وموقع «الوطن» بشكل يومي، نرصد من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة اليوم الجمعة الموافق 4 فبراير، وفق جولة «الوطن» الصباحية في الأسواق المحلية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

- البرتقال البلدي تراوح سعره بين 2 و3 جنيهات، والسكري بين 2 و4 جنيهات، وأبو سرة بين 2.5 و5 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو المانجو بين 15 و25 جنيهًا، والمانجو المستورد سوداني نحو 30 جنيهًا.

- سعر حبة بطيخ تزن بين 8 إلى 10 كيلوجرامات تراوح بين 32 و40 جنيهًا، وتراوح الخوخ المستورد بين 15 و20 جنيهًا، والنكترين مستورد بين 15 و20 جنيهًا.

- التفاح الأمريكي بين 17 و23 جنيهًا، والجولدن بين 17 و19 جنيهًا، السوري واللبناني بين 12 و18 جنيهًا.

- العنب الأصفر والأسود المستورد وصل سعره إلى نحو 20 جنيهًا.

- وصل سعر الأفوكاتو إلى 45 جنيهًا.

- وصل سعر الكيوي لسعر 26 جنيهًا.

- بلغ سعر أبو فروة نحو 35 جنيهًا.

- بلغ سعر الباباظ نحو 5 جنيهات.

- بلح سيوي 20 جنيهًا، البلح الثلاجة بين 5 إلى 8 جنيهات.

- النارنج 2.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات.

- اليوسفي ما بين 2.5 و4.5 جنيه.

- الجريب فروت بين 3 و6 جنيهات.

- سعر كيلو الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

- سعر كيلو الرمان ما بين 6 و9 جنيهات.

- سعر كيلو الكمثري المستوردة نحو 25 جنيهًا.

- سعر حبة الأناناس 35 جنيهًا.

- سعر القشطة البلدي، تراوح بين 17 و23 جنيهًا.

- سعر كيلو الفراولة تراوح بين 7 و10 جنيهات.

- سعر كيلو البرقوق المستورد نحو 11 جنيهًا.