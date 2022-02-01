«متدفعش مقابل ركنة السيارة».. خطوات إبلاغ المرور عن السايس «البلطجي»

كثيرًا ما يتعرض قائدو السيارات لمحاولة ابتزاز من القائمين على تنظيم حركة اصطفاف السيارات بالشوارع «السايس» من خلال طلب إكرامية، أو مبالغ مادية محددة مقابل «ركنة السيارة»، وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور عن أرقام يمكن من خلالها الإبلاغ عن وجود مضايقات من السايس، وأيضا للإبلاغ عن أعطال المرور.

وفي هذا السياق، يرصد بوابة «الوطن» للمتابعين أرقام الإبلاغ عن بمضايقات السايس أو مشاكل الركنات أو حتى حوادث الطرق، وفقًا لما أعلنت عنه الإدارة العامة للمرور في التقرير التالي:

أرقام الإبلاغ عن مضايقات السايس

وخصصت إدارة المرور رقم 012221110000 أو يمكن الاتصال على الرقم الساخن 136، للابلاغ عن مضايقات السايس البلطجي، بالإضافة إلى الإبلاغ عن حوادث الطرق والسيارات المعطلة.

أرقام المرور السريعة

كما خصصت الإدارة أرقام 01155554444 و رقم 136 للاغاثة السريعة بالقاهرة، و 01205344444 للاغاثة السريعة بالجيزة، ورقم 114 لغرفة عمليات الجيزة.

قانون السايس

وكانت محافظتا القاهرة والجيزة قد بدأتا في أغسطس الماضي، في تنفيذ قانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمعروف إعلاميًا باسم «قانون السايس».

وبحسب هذا القانون نظمت وزارة التنمية المحلية ممثلة في الأحياء في تنظيم عمل السايس، بحيث يتم ركن السيارات بصورة منظمة مقابل رسم خدمة يحصل لصالح المحافظة وليس لصالح الأفراد.

الأماكن التي تم تطبيق قانون السايس بها في الجيزة والقاهرة

كانت محافظة الجيزة من أوائل المحافظات المصرية التي قامت بتطبيق هذا القانون، في عدد من المناطق، وهي كايرو مول وسنترال الهرم، محطة الطالبية وسهل حمزة، كلية التربية الرياضية، ومحطة الطوابق في فيصل، شارع المحطة، وشارع الجامعة، ومساحات الانتظار المؤقت فى حى جنوب الجيزة، شارع مصر والسودان، شارع التحرير.

وتم تطبيق قانون السايس في 8 شوارع و3 ساحات في محافظة القاهرة، وهي أحياء الوايلي، وسط القاهرة، غرب القاهرة، بولاق أبوالعلا، عابدين، السيدة زينب.