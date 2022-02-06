بريد الوطن .. عن «عبدالناصر» و«ديليسبس» وتأميم قناة السويس

كانت مصر على موعد يوم 26 يوليو 1956 مع القرار التاريخى الذى اتخذه الزعيم جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس، مقابل تعويضات تُمنح للأجانب وذلك عقب رفض البنك الدولى تمويل الحكومة المصرية لبناء السد العالى. كان فريق عملية التأميم يضم نحو 28 من المصريين الشرفاء وبرئاسة المهندس محمود يونس وعندما تم الاجتماع معهم لم يكن يعلم أفراد المجموعة الغرض من الاجتماع وإلى أين سيذهبون وتم إبلاغهم فقط بأنهم مكلفون بمأمورية سرية فى الصحراء من قبل «عبدالناصر»، قبل خطاب التأميم، استدعى الرئيس جمال عبدالناصر مجلس الوزراء وأعضاء مجلس قيادة ثورة 23 يوليو للاجتماع وأبلغهم بالقرار، فانقسم المجتمعون حوله وانتهى الاجتماع بقوله: أريد أن أكون منصفاً لكم جميعاً، فأسجل هنا أننى أتحمل مسئولية قرار التأميم فلست أريد لأحد منكم أن يتحمل مسئولية قرار خطير لم يعرف به إلا قبل إعلانه بوقت قصير.

فى الساعة الثامنة والنصف مساء يوم 26 يوليو 1956 بدأ الرئيس جمال عبدالناصر خطابه التاريخى واستغرق 3 ساعات وشمل شرحاً وافياً لقصة مصر مع القناة منذ حفرها بسواعد المصريين الفقراء وسيطرة فرنسا وبريطانيا عليها، وكانت كلمة «ديليسبس» فى الخطاب كلمة السر المتفق عليها لبدء تنفيذ عملية التأميم فور نطق عبدالناصر بها. كان لقرار التأميم ردود فعل وتحركات دولية واسعة حيث اعتبرته مصر والبلدان العربية بمثابة انتصار للدولة المصرية على قوى الاستعمار، بينما انفجرت براكين الغضب داخل الدول الغربية.

د. إبراهيم خليل إبراهيم - الخانكة - قليوبية

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