بريد الوطن .. هجرة
كتب:
الوطن
07:59 م | الأربعاء 02 فبراير 2022
ارشيفية
أخبرينى لماذا تركت قلبى بعد هجره
وكيف هنت عليك
وحكمتى بموتى وأنت كل أنفاسى
روحى وإحساسى هل قبلت حباً بعدى
لذلك نويت هجرى
أخبرينى كيف عليك هنت
وأنت ما هنت وكنت أنت فيما كنت
وما زلت أخبرينى كيف أنت بعد هجرى
كيف صرت هل سعدت أم أنك بعدى بكيت
أخبرينى ماذا فعلت
أخبرينى يا أنفاس عمرى متى هجرى نويت
هل سألت ماذا تركت
أرجوك قبل وداعى ردى لى قلبى إن استطعت
منى حافظ خلف الله
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