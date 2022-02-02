رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن .. هجرة

كتب:

الوطن
07:59 م | الأربعاء 02 فبراير 2022
ارشيفية

ارشيفية

أخبرينى لماذا تركت قلبى بعد هجره

وكيف هنت عليك

وحكمتى بموتى وأنت كل أنفاسى

روحى وإحساسى هل قبلت حباً بعدى

لذلك نويت هجرى

أخبرينى كيف عليك هنت

وأنت ما هنت وكنت أنت فيما كنت

وما زلت أخبرينى كيف أنت بعد هجرى

كيف صرت هل سعدت أم أنك بعدى بكيت

أخبرينى ماذا فعلت

أخبرينى يا أنفاس عمرى متى هجرى نويت

هل سألت ماذا تركت

أرجوك قبل وداعى ردى لى قلبى إن استطعت

                                    منى حافظ خلف الله

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن .. العصيان (قصة قصيرة)

بريد الوطن .. وجِّه بزيادة أعداد مينى باص «الشروق» يا وزير الإسكان

بريد الوطن .. من يحل مشكلات «القرين» شرقية؟

بريد الوطن .. سواد العين

بريد الوطن .. الأسوار الخلفية والموت العبثى!

بريد الوطن .. نظرة إلى كوبري كفر الحطبة يا مسئولون

بريد الوطن .. موروثنا الثقافى والدور التربوى فى المجتمع