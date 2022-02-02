بريد الوطن .. هجرة

أخبرينى لماذا تركت قلبى بعد هجره

وكيف هنت عليك

وحكمتى بموتى وأنت كل أنفاسى

روحى وإحساسى هل قبلت حباً بعدى

لذلك نويت هجرى

أخبرينى كيف عليك هنت

وأنت ما هنت وكنت أنت فيما كنت

وما زلت أخبرينى كيف أنت بعد هجرى

كيف صرت هل سعدت أم أنك بعدى بكيت

أخبرينى ماذا فعلت

أخبرينى يا أنفاس عمرى متى هجرى نويت

هل سألت ماذا تركت

أرجوك قبل وداعى ردى لى قلبى إن استطعت

منى حافظ خلف الله

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