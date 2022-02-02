رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن .. أعدنى إلى عملى بمديرية الضرائب بالغربية يا وزير المالية

كتب:

الوطن
08:12 م | الأربعاء 02 فبراير 2022
وزير المالية

وزير المالية

تسلمت العمل بإدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الضرائب العقارية بالغربية فى عام 2017م، وذلك طبقاً للمسمى الوظيفى الصادر من المصلحة «إخصائى متابعة»، ثم فوجئت بصدور قرار رقم 24/ 2021 بتاريخ 5 أكتوبر 2021م، الذى ينص على نقل عدد 95 موظفاً كنت واحداً منهم، من ديوان عام المديرية وتوزيعهم على المأموريات دون مراعاة أى أسس، ووجدت نفسى مضطراً للانتقال إلى مأمورية أول المحلة الكبرى، والتى تبعد عن محل سكنى 50 كيلومتراً مربعاً، مما يضيع المال والوقت والمجهود، وقد تقدّمت بتظلم رقم 1170 بتاريخ 12 أكتوبر 2021، فتم حفظ التظلم، دون التحقيق فى الأمر، أناشد وزير المالية، إعادتى إلى عملى مرة أخرى.

أحمد عبدالقادر سليم - طنطا

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن .. فى قصصهم عبرة.. فمن يقرأ؟

بريد الوطن .. هجرة

بريد الوطن .. العصيان (قصة قصيرة)

بريد الوطن .. وجِّه بزيادة أعداد مينى باص «الشروق» يا وزير الإسكان

بريد الوطن .. من يحل مشكلات «القرين» شرقية؟

بريد الوطن .. سواد العين