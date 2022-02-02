بريد الوطن .. أعدنى إلى عملى بمديرية الضرائب بالغربية يا وزير المالية

تسلمت العمل بإدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الضرائب العقارية بالغربية فى عام 2017م، وذلك طبقاً للمسمى الوظيفى الصادر من المصلحة «إخصائى متابعة»، ثم فوجئت بصدور قرار رقم 24/ 2021 بتاريخ 5 أكتوبر 2021م، الذى ينص على نقل عدد 95 موظفاً كنت واحداً منهم، من ديوان عام المديرية وتوزيعهم على المأموريات دون مراعاة أى أسس، ووجدت نفسى مضطراً للانتقال إلى مأمورية أول المحلة الكبرى، والتى تبعد عن محل سكنى 50 كيلومتراً مربعاً، مما يضيع المال والوقت والمجهود، وقد تقدّمت بتظلم رقم 1170 بتاريخ 12 أكتوبر 2021، فتم حفظ التظلم، دون التحقيق فى الأمر، أناشد وزير المالية، إعادتى إلى عملى مرة أخرى.

أحمد عبدالقادر سليم - طنطا

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com