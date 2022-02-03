بريد الوطن .. معاً لمواجهة الفيروس المهيمن

على غير المتوقع تماماً باغت المتحور «أوميكرون» العالم كله بدرجة انتشاره السريع فى دول العالم المختلفة، وبات هو المهيمن بعد أن سيطر تماماً فى معدل الانتشار على المتحور «دلتا»، خاصة فى الولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية، وساد فى أفريقيا بسبب قلة نسب تلقى اللقاح فى القارة، وذلك فى غضون أسابيع قليلة، وقد طالبت منظمة الصحة العالمية بضرورة تلقى جرعة لقاح ثالثة معززة مع زيادة معدل التطعيمات فى الدول الفقيرة، والعودة للإجراءات الاحترازية، لتجنب حدوث التجمعات الضخمة التى تفاقم حدة العدوى بكوفيد 19، ورغم أن هذا المتحور المرعب والمهيمن حالياً عالمياً يتسم بأعراض مرضية أخف للمصابين به، إلا أنه من الممكن أن يتسبب فى ضغط كبير على المستشفيات وعلى كل الأنظمة الصحية فى العالم فى حالة أى زيادة كبيرة فى نسب انتشار هذا المتحور الجديد، ولقد سارعت دول عدة لفرض قيود صحية جديدة، مع وقف السفر بين الدول، وكذلك العودة لفرض الإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات، وجعل التطعيم إجبارياً للكبار، وتطعيم الأطفال من سن خمس سنوات، والعودة للعمل بالمنزل.

د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب

القاهرة

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