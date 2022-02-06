الجماهير تملأ المقاهي في مسقط رأس تريزيجيه: «بنفتخر بيه ومستنيين الكاس»

امتلأت المقاهي بمحافظة كفر الشيخ والأندية ومراكز الشباب، بالمشجعين وجماهير المحافظة، خاصة مدينة كفر الشيخ مسقط رأس لاعب المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه، إذ يتوقع المشجعون فوز المنتخب، وعودة اللاعبين بالكأس في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت المقاهي ونادي كفر الشيخ، مئات المواطنين، إذ حرصت الأسر الكفراوية، على اصطحاب الأطفال معهم لمشاهدة المباراة النهائية بين منتخب مصر والسنغال، يشاهدون المباراة مجانا، داخل نادي كفر الشيخ الرياضي، ومراكز شباب المحافظة، كما حرصت السيدات على الحضور والتواجد داخل نادي كفر الشيخ، لدعم ومؤازرة المنتخب الوطني.

إحدى السيدات: هنفوز وتريزيجيه هيدخل جول

وعبرت إحدى السيدات عن توقعاتها قائلة: «مصر هتفوز وربنا هيجبر بخاطرنا وولادنا هيرجعوا بالكاس، وبنفتخر أن تريزيجيه بانه أبن كفر الشيخ، ولاعب المنتخب الوطني، وهيجيب جول وبإذن الله منصورين»، بينما عبر أحد المشجعين داخل النادي عن توقعاته بالفوز قائلا: «مصر قوية وولادنا هيرجوعلنا بالكاس، ويرجعوا بألف سلامة، وربنا هينصرنا وهنرجع بالكاس الثامنة».

وحرصت مديرية الشباب والرياضة، على دعم الأندية ومراكز الشباب بشاشات كبيرة لمشاهدة المباراة ودعم ومؤازرة المنتخب الوطني في المباراة النهائية، بينما يترقب المواطنون بدء المباراة وتتسابق الدعوات ويحمل المواطنون أعلام مصر، بينما حرص الأطفال على حمل علم مصر ورسمه على وجوههم مهللين ومنتظرين بدء المباراة.

فتح 150 مركز شباب لمتابعة المباراة مجانا

يذكر أنه جرى فتح 150 مركز شباب بجانب الأندية الرياضية، وذلك لمشاهدة المواطنون المباراة مجانا، كما جرى تزويدها بشاشات كبيرة في كل ماكن لمتابعة المباراة وسط تواجد مديري مراكز الشباب ورؤساء الأندية.