مطورون عقاريون: من لا يستثمر بالعاصمة الإدارية ليس لديه رؤية مستقبلية

قال الدكتور إبراهيم عبد الدايم المطور العقاري، إن الاستثمار في المناطق الجديدة دائما يتسم بالمغامرة ويحتاج إلى دراسة جيدة قبل الدخول فيه، وهذا ينطبق على الاستثمار العقاري في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

رؤية مستقبلية

وأضاف «عبد الدايم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منطقة التجمع الخامس كانت في السابق عبارة عن أراض صحراوية ليس بها أي حياة أو مكان للعيش، وكان يُنظر لكل من يذهب للاستثمار بها أو الشراء بها على أنه «مجنون»، إذ كانت أرض صحراء، ولكن مع الوقت أصبحت أحد اشهر المناطق في القاهرة الكبرى وتحولت من صحراء إلى مجمعات سكنية وتجارية وإدارية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأشخاص المترددين وليس لديهم أي رؤية مستقبلية، إذ أن العاصمة الإدارية أصبحت هي أساس مصر، خاصة أنه سيتم نقل جميع الوزارات والهيئات إليها، لتكون بالفعل هي الجمهورية الجديدة.

العاصمة الجديدة تضم كل ما يريده المواطن

وقال سامح عمر المسوق العقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على كل الاحتياجات التي قد يحتاج إليها المواطنون، خاصة في ظل وجود برج كامل طبي وعدد من الشركات الطبية والأدوية، وهو ما يمثل خدمة طبية متكاملة في العاصمة الجديدة.

وذكر، أن العاصمة الإدارية الجديدة هي الفكر الجديد للدولة، وهي نتاج الرغبة في تطوير الدولة ومستقبلها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة بدأت فكرة إنشاء مدن ذكية ومتطورة ومتكاملة في خطوات أولية في مناطق مثل التجمع الخامس والشروق وغيرها من المدن الجديدة، والتي أصبحت الآن أكثر شهرة وجذبا للأشخاص، موضحا أن العاصمة الإدارية هي الأفضل استثماريا وسكنيا وتجاريا وفندقيا وإداريا خاصة أنها استطاعت حل جميع المشكلات من خلال بنية تحتيه قوية.