بعد نجاح مشروع Residence Eight «سكاي أبوظبي» تطلق أكبر مول تجاري وإداري بـR8 في العاصمة الإدارية تحت اسم «Capital Avenue»

أطلقت شركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى -الذراع العقارية لمجموعة دايموند وواحدة من أبرز شركات التطوير العقارى فى دولة الإمارات العربية المتحدة- مشروع Capital Avenue، وهو مشروع تجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتى ذلك فى ضوء إيمان إدارة الشركة بالفرص الاستثمارية الواعدة فى السوق المصرية بصفة عامة والعاصمة الإدارية على وجه الأخص، وفى إطار سعى الشركة لتحقيق قيمة مضافة للقطاع العقارى المصرى بإنشاء مشروعات سكنية وتجارية متكاملة الخدمات توفر كل ما يحتاجه العملاء.

ويعد مشروع Capital Avenue من أكبر المشروعات التجارية فى منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقع على مساحة أكثر من 21 ألف متر مربع، وينفرد المشروع بمزايا عديدة ستجعله قبلة التسوق فى العاصمة الإدارية بداية من موقع متميز بمنطقة R8 يطل على 4 واجهات متعددة أبرزها الحى الدبلوماسى والنهر الأخضر، بالإضافة إلى تصميم عصرى يوفر مساحات متعددة الاستخدامات ومتنوعة للأنشطة التجارية والإدارية مما يلبى احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، بجانب ذلك سيضم المشروع مسطحات مائية، وممشى مركزياً، وكذلك مجموعة من المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية والعيادات الطبية والوحدات الإدارية ليوفر تجربة فريدة فى التسوق والترفيه لسكان العاصمة والمترددين عليها.

بجانب وسائل الترفيه المتعددة، سيوفر مشروع Capital Avenue مكاتب إدارية متنوعة المساحات لتحقيق الطلب المتزايد للاستثمار بمنطقة شرق القاهرة، مما يمثل فرصة لجذب كبرى الشركات الأجنبية التى تبحث عن مقرات إدارية لها بمستوى مميز من التصميم والخدمات فى مصر.

وقال المهندس عبدالرحمن عجمى الرئيس التنفيذى لمجموعة دايموند وشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى: «بذلت شركة سكاى أبوظبى جهوداً ضخمة لإطلاق مشروع Capital Avenue مطلع عام 2022، للتأكيد على التزامها بخطتها المعلنة وقد ساهم نجاح مشروعنا الأول Residence Eight بجانب الدعم من الحكومة المصرية فى تسريع وتيرة تنفيذ خططنا بزيادة استثمارات الشركة فى مصر، خاصة بعدما لمسنا تطوراً واضحاً فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتوقعات المؤسسات الدولية الكبرى بتحقيقه أداء إيجابياً الأعوام المقبلة».

وأضاف «العجمى» أن شركة سكاى أبوظبى تستهدف من إطلاق مشروع Capital Avenue تغطية الفجوة فى الطلب على المشروعات متعددة الاستخدام خاصة فى منطقة شرق القاهرة، كما يأتى تماشياً مع التوقعات بزيادة الطلب على هذه النوعية من المشروعات مع انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً «نحن نستهدف تقديم مستوى مختلف من المشروعات متعددة الاستخدام قائم على تصميم عصرى وخدمات إدارية على أعلى مستوى تحقق تطلعات الشركات الأجنبية الراغبة فى نقل مقراتها فى مصر، وتوفير تجربة تسوق مميزة لعملائنا».

من جانبه قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى: «تخطط شركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، لبدء تسليم أولى وحدات مشروع Capital Avenue، خلال الربع الثالث من عام 2025 لتحافظ الشركة على مسارها كأسرع شركة فى العاصمة الإدارية فى إطلاق وبدء تنفيذ المشروعات، مستغلة ما تمتلكه الشركة الأم «دايموند» من خبرة ضخمة فى تطوير مشروعات كبرى متنوعة بدولة الإمارات العربية المتحدة بحجم استثمارات بلغ مليار دولار. ويعد مشروع Capital Avenue أول مشروع تجارى لشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى فى عام 2022 وثانى مشروع للشركة فى السوق المصرية والعاصمة الإدارية، وذلك استكمالاً للنجاح الضخم لمشروعها الأول Residence Eight الذى حقق مبيعات تعاقدية تجاوزت أكثر من 1.7 مليار جنيه فى أقل من عام على طرحه.