خروج جثتي زوجة وحماة منفذ مذبحة الزمالك من مشرحة زينهم تمهيدا للدفن

قررت النيابة في ساعة متأخرة من مساء أمس، خروج جثتي نور غزال، 20 سنة، عروس مذبحة الزمالك ووالدتها «مني محمد»، 58 سنة، من مشرحة زينهم بعد التصريح بالدفن، وإجراء الصفة التشريحية للجثتين لمعرفة سبب الوفاة، وقال مصدر بالطب الشرعي إنّ جثة العروس تسلمها والدها بينما جثة والدتها تسلمها شقيقها حيث تبين أنّ والدي عروس الزمالك منفصلين.

خروج 3 ضحايا لمذبحة الزمالك من مشرحة زينهم

كما خرج جثمان زوج شقيقة منفذ مذبحة الزمالك ويدعى «خالد محمد»، 53 سنة، من مشرحة زينهم، ظهر أمس، وجثتي منفذ مذبحة الزمالك وشقيقته، مساء أمس الأول.

مذبحة الزمالك

وكان حي الزمالك شهد في التاسعة من مساء الجمعة الماضي إطلاق أعيرة نارية بإحدى الشقق السكنية بالمنطقة، وعلى الفور أبلغ سكان المنطقة الشرطة بالواقعة، وبانتقال ضباط مباحث قسم شرطة قصر العيني تبين العثور على 4 جثث لكل من «شمس شريف، 22 سنة وشقيقته شيرين، 42 سنة، وزوجها خالد محمد، 53 سنة، وفتاة تدعي نور غزال 20 سن»، كما تم العثور علي سيدة مصابة بطلقات نارية تدعى «منى محمد» 58 سنة، وبندقية آلية وأعيرة نارية، ونُقلت المصابة لمستشفى قصر العيني لإسعافها، بينما نُقلت جثث المتوفين إلى مشرحة زينهم.

انتحار منفذ المذبحة

وكشفت التحريات أن منفذ المذبحة «شمس شريف»، 22 سنة، انتحر بعد تنفيذ الواقعة، موضحة أنّ الشقة مسرح الواقعة خاصة بشقيقته وزوجها وأن منفذ المذبحة طلب أن يقوم بحل خلاف مع زوجته ووالدتها بمنزلهما، وأثناء الجلسة احتدم النقاش وقام المتهم بإحضار بندقية آلية وأطلق أعيرة نارية بشكل عشوائي ما أدى إلى مقتل الجميع ثم انتحر، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.