الأقصر تتحول إلى مركز لسياحة المؤتمرات.. تستضيف 42 مؤتمرا خلال 4 أشهر

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إن 42 مؤتمرا محليا وعربيا بمختلف التخصصات تستضيفهم محافظة الأقصر خلال الـ 4 شهور الأولى من 2022، لافتا إلى أن الأقصر باتت أحد المدن المصرية والعربية القادرة على استضافة أكبر المؤتمرات، وهو ما ينعش نمط سياحة المؤتمرات بها.

سياحة المؤتمرات تجذب السياحة ذات الإنفاق المرتفع

وأضاف لـ«الوطن» أن سياحة المؤتمرات هامة لمصر، وتصب إيجابيا في الإيرادات السياحية التي تصب في الموازنة العامة للدولة، إضافة إلي أن تلك المؤتمرات تحدث انتعاشة في نسب الإشغال بالفنادق الثابتة بالمدينة، كما أن ضيوف تلك المؤتمرات لديهم اختلافات في نوعية العمل والتخصصات ما يجعل الصورة الذهنية الجيدة للمحافظة تصل لعدد أكبر من الزوار.

وتابع «عثمان» قائلا إن الأقصر تستضيف خلال الثلث الأول من عام 2022 مؤتمرات طبية بجميع التخصصات، فضلا عن مؤتمرات اقتصادية متنوعة.

موسم شتوى جيد

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلي أن الحركة السياحية الأجنبية والمحلية التي تستضيفها الأقصر حاليا جيدة، موضحا أن أجازات منتصف العام الدراسي بمصر أنعشت نسب الإشغال بالفنادق، خاصة العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان، لافتا إلى استمرار الرحلات الأسبانية خلال الفترة الحالية إضافة لتواجد سياح العديد من الدول الأوربية ما أدى إلي حدوث رواج سياحى بالمحافظة.

ولفت «عثمان» إلى أن غالبية القادمين إلى الأقصر حرصوا على زيارة طريق الكباش والتقاط الصور التذكارية به، وباتت الحركة السياحية الوافدة للأقصر خلال الموسم الشتوي الجاري جيدة.

يُشار إلى أن سياحة المعارض والمؤتمرات صناعة تتنافس عليها المقاصد السياحية الدولية والإقليمية، ويبلغ حجمها عالمياً 2 تريليون دولار موزعة على 9 آلاف معرض بين معارض كبيرة عالمية ومتوسطة وصغيرة.