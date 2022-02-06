تسويق السياحة: إجازات نصف العام ترفع نسب الإشغال بفنادق الأقصر وأسوان

تسببت إجازات منتصف العام الدراسى فى ارتفاع نسب الإشغال بفنادق الأقصر وأسوان بنسب جيدة، مقارنة بالأسابيع الماضية.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد إن المواطنين المصريين بدأوا التوافد خلال الأيام الماضية لقضاء الإجازة بالمدن السياحية في الصعيد نظرا لاعتدال درجات الحرارة بها خلال تلك الفترة من العام، لافتا إلى أن غالبية المتواجدين يفضلون الإقامة بالفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان.

طريق الكباش كلمة السر

وأضاف «عثمان» لـ«الوطن» أن كافة الزائرين المصريين للأقصر حرصوا على زيارة طريق الكباش والتقاط صور تذكارية به، وأعدادا كبيرة من المواطنين المصريين حرصوا على ركوب البالون الطائر، فضلا عن زيارة المناطق الأثرية والثقافية بالمحافظة، موضحا أن تلك الزيارات بجانب تواجد السياح الأجانب بالأقصر أحدثت حالة رواج وانتعاشة فى البيع والشراء بالأقصر.

انتعاشة فى حركة الفنادق العائمة

وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد قائلا إن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان بلغت 70، مشيرا إلى وجود انتعاشة حاليا فى الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان «نايل كروز»، وأسعار تلك الرحلات لم تشهد ارتفاعا عن الأعوام الماضية، حيث تراوح سعرالاقامة فى الكابينة فى الليلة فى المتوسط ما بين 1000 إلى 1200 جنيه للفرد الواحد.

وكان علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن» أن محافظتي الأقصر وأسوان ستحتلان المركز الأول في جذب المصريين خلال إجازات منتصف العام الدراسي، وذلك لاعتدال درجة الحرارة بهما، مقارنة بحالة الطقس في العديد من المدن السياحية الشاطئية الأخرى، لاسيما الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، موضحا أن الرحلات النيلية عبر الفنادق العائمة ستكون الأكثر جذبا للعملاء خلال تلك الفترة.