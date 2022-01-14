تسويق السياحة: عائدات القطاع خلال الموسم الشتوي أعلى من العام الماضي

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنّ عائدات السياحة المصرية خلال الموسم السياحي الشتوي الجاري أعلى من العام الماضي، ورغم ذلك لم تصل إلى حجم الإيرادات التي تحققت عام 2019 قبل ظهور جائحة كورونا، لافتًا إلى أنّ تلك الجائحة كبدت صناعة السياحة العالمية أكثر من 4 تريليونات دولار خسائر وفقد بسببها الملايين وظائفهم بسبب حالة الركود.

«ايبريا الإسبانية» تستأنف رحلاتها للأقصر غدا بعد توقف 12 عاما

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنّ الحركة السياحية الوافدة للأقصر حاليا تشهد زيادة مطردة، لافتًا إلى أنّ شركة ايبريا الإسبانية قررت استئناف تسيير رحلاتها إلى المدينة بداية من غدٍ السبت، بعد توقف دام 12 عامًا، موضحًا أنّ هناك استعدادات في الأقصر لاستقبال الرحلة غدا حيث سيتم تنظيم احتفال شعبي وفلكلوري، وتقديم رسالة ترحيب تهدف إلى إثراء تجربة السائح الوافد إلى المقصد السياحي المصري بشكل عام وللمدن السياحية في صعيد مصر بشكل خاص، موضحا أنّ فوز السياحة المصرية بحائزة أفضل فيلم دعائي كان له مفعول السحر علي السائح الإسباني.

المنشآت الفندقية والسياحية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأشار إلى أنّ كافة المنشآت الفندقية والسياحية المصرية ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واشتراطات السلامة الصحية، موضحًا أنّ الالتزام بتلك الضوابط هو أبرز أدوات جذب السياحة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنّ تطبيق تلك الضوابط يهدف إلى حماية السياح والعاملين بالقطاع السياحي من الإصابة بفيروس كورونا .

وأشار إلى ان الهدف الرئيسي للقطاع السياحي حاليا هو تحسين تجربة السائح الذي يزور المقصد السياحي المصري وجعله يكرر الزيارة مرات أخرى، موضحا أنّ لجنة تسويق السياحة الثقافية تدعم من خلال الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها رفع معدلات التوعية للعاملين بكافة الأنشطة السياحية.