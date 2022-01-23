«محلية النواب» تطالب بسرعة البت في طلبات التصالح والتحقيق في التعديات

وجه عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بيانًا عاجلًا للحكومة بشأن استمرار التعدي على الأراضي الزراعية، قائلا: «علينا أن ندق ناقوس الخطر».

النائب: لا يزال هناك فاسدون في الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية

وأكّد النائب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أنَّ التعدي على الأراضي الزراعية لا يزال مستمرًا، مؤكّدًا أنَّ منظومة التغيرات المكانية غير قادرة على مواجهة الجريمة في حق مصر والأجيال القادمة.

وتابع أنَّ الدولة تعمل على توفير الحد الآمن للغذاء، ولكن لا يزال هناك فاسدون في الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، مؤكّدًا ضرورة أن تكون هناك يد قوية تمنع التلاعب في الأراضي الزراعية، متسائلا: «ما هي أسباب ظهور هذه الجريمة مرة أخرى؟».

عمرو درويش يطالب بتحقيق عاجل في جرائم التعدي على الأراضي الزراعية

ولفت «درويش»، إلى أنَّه خلال شهرين هناك 400 حالة تعدٍ على الأراض الزراعية بينها 200 حالة انتهت من حفر الأساسات وإقامة الأعمدة بدون وجود أي محاضر لهذه التعديات، مشيرًا إلى أنَّ هذا يؤكّد أن هناك فساد وتواطؤ بالمحليات التي تحتاج إلى تطهير فعلي، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عاجل في جرائم التعدي على الأراضي الزراعية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الإسراع في البت بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وكذلك إعادة النظر في الاشتراطات البنائية لمنع التعديات.

ودعا إلى ضرورة فتح الباب أمام البناء بشكل منضبط للقضاء على كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية.و بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).