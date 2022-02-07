أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. سعر الأوقية فوق مستوى 1812 دولارا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا على الصعيد العالمي، مع بداية تعاملات اليوم، الإثنين، حيث أدت المخاوف المتزايدة بشأن ضغوط الأسعار المتزايدة إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر كتحوط من ارتفاع التضخم، وساعدت في تخفيف الضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير الوظائف الأمريكية المتفائل بشكل مفاجئ.

الأسعار ترتفع فوق 1812 دولار للأوقية

وارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.22٪ إلى 1812.24 دولارًا للأوقية، وقت كتابة التقرير، ليقترب من أعلى مستوى وصل إليه في الأسبوع تقريبًا يوم الجمعة الماضي، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.27٪ إلى 1812.60 دولارًا للأوقية، وفقاً لـ«بلوميرج».

عوائد السندات تسجل أعلى مستوى منذ 2019

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2019 يوم الجمعة الماضي، فيما استقر مؤشر الدولار، مما زاد من الطلب على الذهب باعتباره ملاذ آمن.

تقرير الوظائف الأمريكية

وأظهر تقرير التوظيف لوزارة العمل أن الوظائف غير الزراعية قفزت بمقدار 467000 وظيفة خلال الشهر الماضي، ما قد يدعم خطة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وسلطت التقلبات الشديدة في الأسهم والارتفاع الحاد في عائدات السندات الحكومية، الضوء على بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، حيث يستعد المستثمرون لمزيد من التقلب عبر الأصول.

توقعات بارتفاع التضخم الأمريكي 0.5%

من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الخميس، 0.5% ، ليبلغ ذروته بزيادة سنوية قدرها 7.3%، وهي أكبر زيادة من هذا النوع منذ عام 1982، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

الذهب تحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية

ويعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسة، ومع ذلك فإن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.