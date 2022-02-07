6 توصيات للبرنامج المهني بمعرض الكتاب.. خطة نقل صناعة النشر للعالمية

أعلنت اللجنة العليا للدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب برئاسة الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، توصيات البرنامج المهني المصاحب للفعاليات، إذ قالت الوزيرة، إنّ استحداث البرنامج المهني لأول مرة في تاريخ المعرض، يأتي إيمانا بدور الوطن الريادي ومسئوليته تجاه الحضارة الإنسانية.

وضع صناعة النشر على الخريطة العالمية

وفقا لبيان صحفي، أوضحت وزيرة الثقافة، أن البرنامج يستهدف وضع صناعة النشر المصرية على الخريطة العالمية، تماشيا مع خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، التي يتكامل فيها بناء الدولة مع بناء الإنسان، وعيا ومعرفة، مشيرة إلى أنّ تنفيذه جاء ضمن خطط تطوير المحفل الدولي المهم.

6 توصيات من البرنامج المهني

كان البرنامج بمحاوره السبعة، انتهى إلى 6 توصيات، قدمها عدد من الخبراء والصناع والمعنيين بصناعة النشر، وجاءت كالتالي:

1- إعداد دراسة وطنية عن صناعة النشر، بفروعها كافة، في أنحاء مصر، تتعاون في إعدادها جميع الجهات ذات الصلة.

2- إعداد برنامج تدريب وطني للارتقاء بصناعة النشر والقائمين عليها، تقوم بتنسيقه وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب مع الجهات ذات الصلة.

3- اتساع منصة الهيئة المصرية العامة للكتاب لبيع وتسويق الكتاب، لتشمل جميع جهات النشر في مصر، وتضم قاعدة بيانات رقمية بكل الكتب المنشورة في مصر.

4- دعم المبادرات الوطنية المعنية بالقراءة، واستحداث مبادرات جديدة، بما يدعم صناعة النشر، والوعي والهوية الوطنية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

5- الدعوة لتعديل التشريعات الوطنية الخاصة بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، بما يرسخ مكانة صناعة النشر المصرية عالميا، ويتواكب مع التطورات العالمية لصناعة النشر.

6- تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وإعداد دراسة بما تم بخصوصها من إجراءات تنفيذية ليتم عرضها في الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.