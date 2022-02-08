رصف وتركيب بلاط «إنترلوك» بشوارع وتفرعات مركز مطاي بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، عن الانتهاء من رصف شارع علي بن أبي طالب «شركة الكهرباء» وتفرعاته بمركز مطاي بطول 240 مترا، والانتهاء من رصف شارع ترعة زمزم بحي شمال المدينة بطول 400 متر، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 – 2022، وتنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستكمال خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية، حيث تنفذ الأعمال وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة وتحت إشراف مديرية الطرق.

تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية

من جانبه، أوضح خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال تركيب إنترلوك لشارع طارق بن زياد الموازي لشارع الثورة بطول 150 مترا، يأتي ذلك في إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق والشوارع الجانبية لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز.

ضم مركزي سمالوط وبني مزار لـ«حياة كريمة»

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أمس الأحد عن انضمام مركزي سمالوط وبنى مزار، بالمرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» ليصبح إجمالي المراكز المستهدفة 7 مراكز، وذلك عقب موافقة القيادة السياسية، وبدعم من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لتشهد جميع قرى مراكز المحافظة السبعة مشروعات خدمية وتنموية ضخمة تحت مظلة المبادرة الرئاسية، بهدف التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بالمراكز المستهدفة.