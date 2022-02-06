جامعة المنيا تشارك في مهرجان الحرف الشعبية بأسوان.. «خير بلادي»

تشارك جامعة المنيا بوفد طلابي من طلاب كلية التربية الفنية، في مهرجان «الحرف الشعبية بالجامعات المصرية - القائد المبدع» المقام بمدينة أسوان، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان تحت شعار «خير بلادي».

الحفاظ على التراث الشعبي من الاندثار

وأشار الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إلى أن المهرجان يأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية نحو تأصيل الهوية المصرية، والحفاظ على تراثنا الشعبي من الاندثار، وخاصة بين طلاب الجامعات، وذلك من خلال إقامة معارض فنية وورش عمل تكسب الطلاب مجموعة من المهارات والحرف التي اشتهرت بها مصر على مدار تاريخها وفقاً لطبيعة سكان المناطق، والموقع الجغرافي لمختلف الجامعات المصرية، من خلال طلاب الكليات المتخصصة لتعريف الطلاب المشاركين على الحرف الشعبية والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمختلف ربوع مصر.

صقل مواهب الطلاب للمشاركة بأعمال فنية

وأوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع كلية التربية الفنية بجامعة المنيا، تم إعداد الطلاب وصقل موهبتهم للمشاركة بأعمال فنية وحرفية من بيئة محافظة المنيا منها أعمال الخيامية، وأشغال الجلود، والنسيج، والمشغولات اليدوية والحلي، وأشغال النحاس، والتي تميزت جميعها بالإتقان والإبداع في التصميم والشكل والوظيفة.

أشرف علي تدريب الطلاب، الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، ورافق الطلاب المشاركين بالمهرجان، والدكتورة آمنة ربيع المدرس المساعد بكلية التربية الفنية، كما قام بالإعداد والتنسيق والإشراف على فعاليات المشاركة وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، ورندة خليل اخصائية النشاط.