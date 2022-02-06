تعبئة 7200 آلاف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها بقرى المنيا وقنا في رمضان

بدأت جمعية الأورمان بمحافظة المنيا في تعبئة 4 آلاف كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها كمرحلة أولى على الأسر غير القادرة مع حلول شهر رمضان المعظم.

كما أطلقت الجمعية بمحافظة قنا فعاليات تعبئة كرتونة رمضان، بهدف توزيع 3200 كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولى على الأسر غير القادرة فى المحافظة مع حلول شهر رمضان.

استهداف القرى والعزب الأكثر احتياجا

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن الجمعية قامت فى البداية باختيار الأصناف والكميات المقرر إضافتها، ثم مرحلة عملية تعبئة وتغليف الأغذية في الكراتين المخصصة لها على أن تستمر الجمعية فى تعبئة الكراتين، خلال الأيام المقبلة، للوصول إلى كل عزب ونجوع وقرى جميع مراكز المنيا.

وأكد «شعبان»، أن كرتونة شهر رمضان المقرر توزيعها هذا العام تزن 12 كيلو جرام تحتوي على 2 كيلو أرز، و2 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، و1 كيلو عدس، و1 كيلو فول، كيلو بلح، علبة سمن من 1.500 كيلو جرام، و¼ كيلو شاي، علبة صلصة 380 جرام، ووزن 20 كيلو جرام تحتوى على " 5 كيلو أرز، 4 كيلو مكرونة، 5 كيلو سكر، و1 كيلو عدس، و1 كيلو فول، وكيلو بلح، وعلبة سمن من 1.500 كيلو جرام، ¼ كيلو شاي، علبة صلصة 380 جراما.

وأضاف أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة، لما يكفي 15 يومًا في رمضان.

التوزيع يبدأ قبل شهر رمضان بأسبوع

وأوضح «شعبان»، أن الجمعية بدأت فى وضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع عدد كبير من كراتين المواد الغذائية تعمل على توفيرها من الان لتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل على ان ينتهى التوزيع تمامًا فى الثلث الأوسط من رمضان وذلك على الأسر غير القادرة .

وأشار شعبان ان استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية الى توسيع دائرة التوزيع لتصل الى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية والتى لا يمكن الوصول اليها.

وتابع شعبان، أن الأومان تستهدف تحطيم الرقم الذى حققته فى شهر رمضان الماضى بتوزيع200 ألف كرتونة مواد غذائية خلال الشهر الكريم، لافتا إلى أنها تسعى إلى تجاوز هذا الرقم خلال شهر رمضان المقبل، والوصول إلى أكبر عدد من الأسر المصرية فى جميع المحافظات، مؤكدا على أهمية تعاون القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني في خدمة المستحقين.

وأضاف «شعبان»، أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر .