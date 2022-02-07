ضوابط مكافأة نهاية الخدمة بقانون العمل الجديد.. تحسب على آخر أجر

يحظى قانون العمل الجديد للقطاع الخاص، باهتمام وتوجه الرأي العام، إذ يحمل في طياته الأمان الوظيفي والاستقرار الاجتماعي، فضلا عن مزايا مكافأة نهاية الخدمة، عند وصول العامل إلى سن التقاعد، ومد سن المعاش، التي تضمنها القانون الجديد، مميزات وضمانات العمال، سواء أثناء العمل أو في حالة الوفاة، وما يترتب على الوفاة من حقوق لأسرة العامل، فضلا عن ضوابط وشروط العقد.

قانون العمل الجديد

وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل الجديد، المحال إليه من مجلس النواب للعرض، بعد مناقشة جميع مواده، الذي وضع عدة مزايا في مختلف مراحل العلاقة بين صاحب العمل والعامل، خاصة العمالة غير المنتظمة وموظفي القطاع الخاص، سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، الذي ألزم صاحب العمل بإبرام عقد للعامل بعد مرور 4 سنوات.

كما ألزمه بعدم إلغاء عقد العمل غير محدد المدة لعدة أسباب، إعفاء العامل من دفع رسوم إقامة الدعاوى القضائية ضد أصحاب العمل، توفير سبل الانتقال والإقامة في المناطق النائية، وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية، ودعم النفقات العلاجية، وتقديم المنح الاجتماعية.

سن التقاعد وفق قانون العمل الجديد

رسم قانون العمل الجديد ملامح وضوابط الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد إلى ما بعد الـ60 عامًا وحقوق الأشخاص، مشيراً إلى استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، فالأصل هو حق صاحب العمل في إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن.

وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، كما تضمن القانون تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي، فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

ضوابط تحديد مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل الجديد

كما نظم قانون العمل الجديد حالات استحقاق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على الـ18 عاما، للعامل والمتدرج على حد سواء، وذلك عند بلوغ هذه السن، إذ يشير القانون إلى أن المكافأة تحسب على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال، كما حدد مشروع قانون العمل الجديد استحقاق المكافأة في حالة الوفاة لأسرة العامل وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.