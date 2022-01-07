«التأمينات» توفر الخدمات الطبية لمن انتهت خدمته قبل سن التقاعد

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توفير كافة أوجه الحماية للمواطن المصري والعمل علي رفع أي معوقات والإنصات إلى مطالبهم لحلها، لافتًا إلى أن أهم سبل الحماية التي تشغل بال المواطن المصري هي الحماية الاجتماعية والصحية لمن تركوا عملهم قبل سن التقاعد.

بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الاجتماعي

و أكد رئيس الهيئة توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوفير كافة خدماتها لجميع المواطنين الذين تركوا عملهم قبل بلوغ سن التقاعد، استجابة لمطالب عمال مصر الذين تركوا عملهم وهم في سن العمل، وأصبحوا بلا غطاء صحي فكان تحرك الدولة للوقوف على مطالبهم وحلها .

كيفية الاشتراك

وعن كيفية اشتراك تلك الفئات أشار رئيس الهيئة إلى أن المواطن الذي ترك العمل لأي سبب و مازال في سن العمل ويرغب في الحصول علي كافة مزايا التأمين الصحي، يتوجب عليه التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية ويقوم بسداد ٤٪ فقط من الحد الأدنى للاشتراك التأميني بقيمة 56 جنيها شهريا ويتم الاشتراك والتجديد سنويا ويحصل المواطن على بطاقة التأمين الصحي التي تمكنه من الحصول علي كافة الخدمات الطبية التي تقدمها منظومة التأمين الصحي.

الخدمة متوفرة لأول مرة لمن تركوا أعمالهم

وأوضح «عوض»، أنه ولأول مرة يتم توفير تلك الخدمة لمن تركوا أعمالهم قبل بلوغ سن التقاعد وذلك حماية لهم من أية أخطار صحية وحال عودة المواطن لسوق العمل مرة أخرى يتم اشتراكه آليا عن طريق جهة العمل بمنظومتي التأمين الصحي والاجتماعي ويتم السداد من جهة عمله.

وفي سياق متصل أشار رئيس الهيئة، إلى اشتراك كافة عمال المقاولات المقيدين بمنظومة التأمين الاجتماعي بمنظومة التأمين الصحي ويمكنهم الحصول علي بطاقات التأمين الصحي بعد تقديم «برنت تأميني»، إلى مكتب التأمين الصحي التابع له وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتلك الفئات وحمايتهم من أية مخاطر صحية وطالب رئيس الهيئة كافة فئات العمالة غير المنتظمة بضرورة الانضمام لمنظومة التأمين الاجتماعي في ظل كل التسهيلات التي تقدمها الدولة لهم لحمايتهم ويستطيع أي عامل التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات لتقديم بطاقة الرقم القومي وبدء اشتراكه ليتمتع بكافة مزاياها ويضمن معاشا شهريا حال بلوغه سن التقاعد ولو لا قدر الله حال إصابته أو عجزه يحصل علي معاش له و لاسرتة .