محافظ المنوفية يقرر صرف 120 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث معدية أشمون

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، صرف 120 ألف جنيه من ديوان عام المحافظة لأسرة كل متوفى بحادث معدية المناشي، والذي وقع مساء الإثنين الماضي بإجمالي 8 حالات وفاة كمساعدة مالية عاجلة، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بصرف المساعدات والتعويضات اللازمة وتقديم كل أوجه الرعاية الاجتماعية لتلك الأسر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع أسر الضحايا وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم.

المحافظ يقدم تعازيه لأسر الضحايا

وقدم محافظ المنوفية خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، داعياً المولى عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مشيراً إلى أنه منذ وقوع الحادث تابع بنفسه الموقف أولاً بأول مع كل الجهات المعنية، فضلاً عن تقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين للاطمئنان على جميع حالاتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء.

سقوط السيارة من المعدية

جدير بالذكر أنه قد وقع حادث سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من أبناء مركز أشمون بمحافظة المنوفية؛ من المعدية الخاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، والتي كانت في اتجاها للبر الآخر تجاه محافظة المنوفية.