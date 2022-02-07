وزير التعليم يوافق على تأجيل امتحانات الدور الأول لأبناء الخارج

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول لأبناء الخارج للعام الدراسي 2021/2022 إلى يوم السبت الموافق 2022/5/7، بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، والتي كان من المقرر لها -طبقًا لتعليمات التقدم المعتمدة- أن تبدأ يوم السبت الموافق 2022/4/2.

مدّ فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لامتحانات أبناء الخارج

كما وافق وزير التعليم على مدّ فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2021/2022 حتى يوم الأحد الموافق 2022/2/20، والتي كان من المقرر انتهائها يوم السبت الموافق 2022/2/5، حتى يتسنى لجميع الطلاب الانتهاء من التسجيل الإلكتروني.

جاء ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة أبنائها الطلاب بصفة عامة وأبناء الجاليات المصرية بصفة خاصة، وفق ما جاء في بيان أصدرته وزارة التربية والتعليم قبل قليل.

74 ألف طالب يسجلون على الموقع الإلكتروني للامتحانات

جدير بالذكر أنَّ أعداد الطلاب الذين سجلوا على الموقع الإلكتروني للتقدم لامتحانات (أبناؤنا فى الخارج) قد وصل إلى ما يقرب من 74 ألف طالب/طالبة على مستوى العالم؛ مما يُعد نجاحًا ملحوظًا لميكنة إجراءات التقدم؛ تمشيًا مع توجهات الدولة المصرية.