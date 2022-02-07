في محبة نجيب محفوظ .. الزوار يلتقطون صورا مع تمثاله بمعرض الكتاب

على مدار الأيام الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، قدم زوار المعرض صورة مشرفة لحب الثقافة والفنون، بدءا من توافد آلاف الزوار على المعرض، من مختلف الفئات والأعمار، ومرورا بالتفاعل مع الفعّاليات الثقافية والفنية المصاحبة للدورة الحالية.

ومن بين الفعّاليات التي حظيت بترحاب شديد وتقدير من الزوار كان تمثال الأديب الكبير نجيب محفوظ، والمعروض بجناح مدينة الثقافة والفنون بالمعرض، حيث حرص العديد من الزائرين على تصوير التمثال عدة مرة والتقاط صور معه، أو حتى تصوير صغارهم مع التمثال الذي يبدو أقرب الأعمال الفنية إلى الأديب الكبير نجيب محفوظ.

ويظهر التمثال مرتديا بدلة وحذاء أسود ونظارة، جالسا على كرسي خشبي ممسكا بعصاه الشهيرة وكأنه في مقهى فيبدو واقعيا بشكل مثير للإعجاب.

تمثال نجيب محفوظ مصنوع من خامة البوليستر

وعبر الفنان التشكيلي أحمد عبدالفتاح، مصمم التمثال عن سعادته برود أفعال جمهور المعرض، وقال في تصريح لـ «الوطن»: «والله أنا شايف انه فرصة حلوة نفتكر بيها الأديب الراحل و أتمنى تجسيد شخصيات تانية كتير لناس ليهم بصمة في حياتنا و رحلوا و أعمالهم لسه موجودة لكن المشروع ده مكلف جدا و محتاج دعم كبير»، مشيرا إلى أن تمثال نجيب محفوظ مصنوع من خامة البوليستر وبعض الألوان الممزوجة بشكل معين والشعر الطبيعي.

ويعرض الجناح فيلما عن مدينة الفنون والثقافة، يتضمن إعلانها عن إطلاق «أوبرا طيبة»، في الاحتفال بافتتاحها خلال العام الجاري، وهو العمل الضخم المستمد من رواية أديب مصر العالمي نجيب محفوظ «كفاح طيبة»، التي تستلهم أحداثها من كفاح الشعب المصري من خلال حكم البطل «أحمس»، والتفاف المصريين حوله، خلال معركته الخالدة ضد الهكسوس، حتى طردهم خارج البلاد، وبناء الإمبراطورية المصرية القديمة.

ويختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم 7 فبراير 2022 فعاليات الدورة الـ 53 التي تقام تحت رعاية الرئيس السيسي، وتحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».