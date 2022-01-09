مترجمة أدب نجيب محفوظ لليونانية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تواصل اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، اجتماعاتها لتنظيم الدورة الـ 53 من المعرض، حيث يجري حاليا التنسيق مع الضيوف الأجانب المشاركين في فعاليات الدورة المقبلة التي تنطلق في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل بالتجمع الخامس ومن بينها الفعاليات والضيوف، ويستضف المعرض مجموعة من الضيوف اليونانيين، حيث تحل اليونان ضيف شرف المعرض هذا العام.

اليونان ضيف شرف معرض الكتاب 2022

ومن أبرز ضيوف اليونان بالمعرض ستكون المترجمة بيرسا كوموتسي، والتي ارتبط اسمها بترجمة أدب نجيب محفوظ من العربية إلى اليونانية، وعبرت كوموتسي عن سعادتها باستضافتها في فعاليات معرض الكتاب، وبكون اليونان ضيف شرف الدورة الـمقبلة.

وأضافت «كوموتسي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنها تشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث سيتم مناقشة أحدث كتبها بالمعرض وهو كتاب «أصوات إسكندرانية» الصادر عن دار صفصافة للنشر والتوزيع، والكتاب من ترجمة الدكتور خالد رؤوف.

وتعود في الدورة 53 الفعاليات الثقافية والفنية لمعرض الكتاب، بعد توقفها الدورة الماضية بسبب ظروف كورونا، ومن المقرر أن يتم تنظيم حفلات توقيع الكتب في أماكن مخصصة لها خارج الأجنحة بعد التنسيق مع الجهة المنظمة للمعرض.

وأجرت اللجنة العليا للمعرض يوم الخميس الماضي قرعة تسكين الناشرين بالمعرض، ومن المقرر أن تنظم وزارة الثقافة مؤتمرًا صحفيًا، تعلن خلاله الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ورئيسة اللجنة العليا للمعرض كافة تفاصيل الدورة الـ 53، وسيكون ذلك بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

ويفتتح المعرض رسميا يوم 26 يناير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، على أن يبدأ استقبال الجمهور والفعاليات ابتداء من 27 يناير الجاري، من الساعة العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء يوميا، ما عدا الجمعة من الواحدة بعد الظهر، على أن يجرى مد ساعة أخرى يومي الخميس والجمعة بعد الثامنة مساء.