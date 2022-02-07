إحلال وتجديد شبكات كهرباء الجهد المنخفض بـ1.8 مليون جنيه في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، تنفيذ إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بقطاع الكهرباء؛ لتدعيم القرى والمدن في المحافظة، بتكلفة استثمارية بلغت نحو مليون و873 ألف جنيه، برعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبإشراف المهندسة غادة اسماعيل ابوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

جاء ذلك في إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجا، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق والخدمات المختلفة لشعور المواطنين بمعدلات التنمية، والتي شملت تطوير شبكات الكهرباء لتدعيم قرى ومراكز المحافظة لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجًا، والتي تسهم في تنمية المجتمع، خاصة قطاع الكهرباء.

تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة

وأكدت المهندسة غادة أبوكيلة وكيل وزارة الكهرباء في كفر الشيخ، تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة، مع تقليل عدد وفترات الأعطال، والالتزام ببرنامج القراءة الموحد، وربطه مع مركز الإصدار؛ لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كل حقوق المواطن، لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.

وشملت تلك الأعمال إحلالًا وتجديدًا بشبكات الجهد المنخفض لمحولات قرى شرق كفرالشيخ بـ297 عمود جهد منخفض و5800م موصلات معزولة لـ7 محولات ليستفيد منها قرى الخادمية، بطيطة، العربي، الفخراني بتكلفة 883 ألف جنيه، وإحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض قرى غرب كفرالشيخ بـ47 عمود جهد منخفض و5000 م موصلات معزولة ليستفيد منها قرى احمد عبده، العشرى، عزب زمزم، سليط، المغنمين، درويش بتكلفة 260 ألف جنيه.

كما جرى إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بقرى مركز ومدينة سيدى سالم بـ125عمود جهد منخفض ليستفيد منها قرى الصالحات، الوز، كمال سيف بتكلفة 360 ألف جنيه.

وأكد محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بكفرالشيخ، إن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد ان يتوازى مع جميع المرافق والخدمات وبخاصةً قطاع الكهرباء، ما يستلزم إحلال وتجديد شبكات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطن اليومية، لافتاً إلى أنّ الفترة المقبلة تشهد العديد من المشروعات الخدمية.

وشملت إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض مدينة سيدى سالم بـ23 عمود جهد منخفض و1200م موصلات معزولة ليستفيد منها قرى ابو سعده، الملاحة، شحاته بتكلفة 100 ألف جنيه.

كما إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بشمال مركز ومدينة دسوق بـ58 عمود جهد منخفض و2500 م موصلات معزولة ليستفيد منها قرى الخروج، جاب الله، الشيخ الشرنوبى، الملاعب، كنيسة الصراداوي بتكلفة 270 ألف جنيه، لتحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين.