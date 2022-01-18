النيابة تحقق في قضية ابتزاز «قاصر» لطبيب بفيديو فاضح.. «يا الدفع يا الفضيحة»

تواصل النيابة العامة التحقيق في واقعة ابتزاز فتاة قاصر في العقد الثاني من عمرها «16 عامًا»، لطبيب امتياز يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بعد أن جمعتهما علاقة جنسية في شقة الأخير بأكتوبر.

تفاصيل الواقعة

تقدم الطبيب ببلاغ إلى قسم أول أكتوبر يتهم فيه فتاة عمرها 16 عامًا بابتزازه ماديًا وتهديدها له بالتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن جمعتهما علاقة غير شرعية.

وأوضحت التحريات أنها تعرفت إليه أمام أحد المولات الشهيرة في أكتوبر، وتوجهت معه إلى مكان سكنه في أكتوبر لإقامة سهرة حمراء، ولم يكن الطبيب يعلم أنها تقوم بتصويرة لتبتزه فيما بعد.

وقال الطبيب إنه فوجئ في صباح اليوم التالي بفيديو جنسي أرسلته الفتاة له أثناء ممارستهما لعلاقة غير شرعية كانت قد قامت بتصويره، وطلبت منه إرسال مبلغ مالي نظيراً لعدم نشر الفيديو ولما تكرر الأمر توجه الطبيب إلى قسم الشرطة بأكتوبر، لتحرير محضراً بالواقعة.

إلقاء القبض على الفتاة

قامت قوة أمنية من مباحث الجيزة بإلقاء القبض على الفتاة، بتهمة الابتزاز والتشهير والحث على إشاعة الفاحشة والفجور، وبمواجهتها اعترفت أنها قد تقاضت مبالغ مالية من الطبيب نظير عدم نشر الفيديو الذي يجمعها معه في علاقة جنسية، وعثر معها على هاتف محمول يحمل «الفيديو الجنسي» ومبلغ مالي كانت قد تقاضته من طبيب الامتياز نظير عدم نشر الفيديو، وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيق في الواقعة.