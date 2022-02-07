الإحصاء: مصر صدرت «رمان ومانجو» بـ 1.5 مليار جنيه في 10 شهور

كشفت النشرة السنوية للتجارة الخارجية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن شهر أكتوبر 2021، والتي حصلت « الوطن » على نسخة منها، أن صادرات مصر من محصولى الرمان والمانجو بلغ 1.5 مليار جنيه في 10 أشهر من عام 2010.

صادرات الرمان والمانجو

وأوضحت النشرة أن حجم صادرات مصر من فاكهة «الرمان» بلغ 57 مليونا و 195 ألف دولار، ما يعادل حوالي 897 مليونا و961 ألفا و500 جنيه، وذلك خلال العشرة الأشهر منذ بداية العام الماضي 2021 وتحديدا في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021، مقابل 55 مليونا و193 ألف دولار أو 866 مليونا و530 ألفا و100 جنيه، خلال نفس المدة عام 2020 ، بنسبة زيادة 3.6% .

35.3 مليون دولار صادرات المانجو

ورصدت النشرة السنوية للتجارة الخارجية لجهاز الإحصاء حجم صادرات مصر من فاكهة «المانجو» خلال العشرة أشهر من يناير الى أكتوبر 2021، حيث أكدت أن مصر صدرت «مانجو» بنحو 35 مليونا و272 ألف دولار، ما يعادل تقريبا 553 مليونا و770 ألفا و400 جنيه، مقابل 460 مليونا و371 ألفا و100 جنيه خلال نفس الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، بنسبة زيادة مئوية بلغت 20.3%.

صادرات بصل بـ 76 مليون دولار

وكشف التقرير الاحصائي عن حجم صادرات مصر خلال نفس الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021، من محاصيل البصل الطازج، بلغت 76 مليونا و303 ألف دولار، ما يعادل تقريبا مليار و197مليونا و957 ألف جنيه مصري.

جدير بالذكر أن النشرة السنوية للتجارة الخارجية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقا للتوصيات الدولية ، ويحرص خلالها على تحسين مستوى شمول البيانات.