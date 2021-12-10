هاني شاكر: أنا مش بخيل.. والنقابة خسرتني كتير قوي

نفى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ما يردده البعض عنه أنه بخيل، مؤكدًا أنه لا يحب التبذير، ويحب أن ينفق الأموال في مكانها الصحيح، مشيرًا إلى أنه يعطي أبناءه وأحفاده وزوجته حقهم كما ينبغي «اللي يشوف بيتي وحياتي هيعرف إني مش كده خالص».

وانتقد هاني شاكر في لقائه مع أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، الشائعات التي يتعرض لها من بعض الصحفيين وبعض المواقع الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه الشائعات زادت بعد توليه منصب نقيب المهن الموسيقية.

حقيقة الخلاف بينه وبين أحمد سعد

ونفى هاني شاكر أيضًا وجود خلاف بينه وبين المطرب أحمد سعد، مشيدًا بعلاقة الصداقة التي تربطهم، مشيرًا إلى أن الأمر هو غناء الفنان أحمد سعد على فلاشة بدون فرقة موسيقية وأنه أوقفه وأحاله للتحقيق وغرمه 20 ألف جنيه، مشددًا على ضرورة الفصل بين علاقة الصداقة والعمل كنقيب للمهن الموسيقية.

وحكى هاني شاكر تفاصيل ما حدث بينه وبين أحمد سعد «أحمد كلمني ولو تشوفي الكسوف وهو بيكلمني وقولت له يا أحمد متجيش منك انت وتبقى أول مطرب يخالف القرار وتطلع تغني على المسرح من غير فرقة وقالي حقك عليا ومتزعلش وقالي انا مسافر ولما أرجع هدفع الغرامة الـ20 ألف جنيه وهو رجع مدفعش الغرامة وأنا قررت أنه يتوقف لحد ما يدفع الغرامة ويوم ما طلع قرار الإيقاف الصبح أحمد سعد دفع الغرامة الضهر وممكن يكون نسي أو خطأ اللي كلفه بدفع الغرامة».

واعتبر هاني شاكر أن النقابة تسببت في خسائر كثيرة بالنسبة له «النقابة خسرتني كتير قوي وادت فرصة لناس كتير تتكلم وخسرتني أصحابي وكل واحد بيتكلم لمصلحته».