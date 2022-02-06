شباب سيناء يسافرون إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطني أمام السنغال

سافر عدد من شباب محافظة شمال سيناء إلى دولة الكاميرون، صباح اليوم، لحضور مبارة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي، في نهائي بطولة الأمم الأفريقية.

وقال ناصر العزازي، مدير مركز شباب العريش لـ«الوطن»، إن عددا من الشباب بمدن العريش ورفح والشيخ زويد وبئر العبد سافروا بالفعل اليوم لدولة الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطني، الذي يلعب مباراته النهائية ضد فريق السنغال.

مقاهي العريش تتحول إلى صالات أفراح في مباريات المنتخب

وأضاف «العزازي»، أن نوادي الشباب والمراكز والمقاهي بالمحافظة تتحول إلى أعراس كبيرة ومهرجانات في مباريات المنتخب القومي، لافتا إلى أن سفر الشباب لمؤازرة المنتخب قديمة يقوم بها بعض الشباب المتحمس حينما تصل مصر إلى المباراة النهائية.

وقال أيمن العكش أحد أبناء العريش على صفحته الخاصة «فيس بوك»، إنه أجرى مسحة وأظهرت أنه غير مصاب بكورونا، وأنه وعدد من شباب سيناء سافروا بالفعل إلى دولة الكاميرون ليوم واحد، متمنين أن تعود كل جماهير مصر ومعهم الكأس، رغم أن السنغال من المنتخبات القوية والعنيدة جدا.

مدير الشباب والرياضة بسيناء يطير إلى الكاميرون

وسافر أيضا لحضور المباراة النهائية الكابتن إيهاب بيتا، مدير مديرية الشباب والرياضة السابق بشمال سيناء، وذلك بحسب ما نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن المنتخب القومي صعد إلى الدور النهائي بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب المكان والأرض بضربات الجزاء الترجيحية، ليلاقي منتخب السنغال الفائز على بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي.