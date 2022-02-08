برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 8-2-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الثور من الأبراج الترابية، ويبدأ من 21 أبريل وحتى 20 مايو، لهذا فأن موليد هذا البرج يتفقون بشدة مع مواليد الأبراج الترابية مثلهم، كما يتفقون أيضا مع مواليد الأبراج المائية، ويعتبر مولود برج العقرب من أفضل شركائهم، في حين أنه لا يتفق على الإطلاق مع مواليد الأبراج النارية والهوائية.

ويتسم موليد برج الثور، بالعناد الشديد في جميع قراراتهم، ويقوم بتحقيق كل ما يريد على حساب الآخرين، وهو شخصية تجمع بين الروتين والطموح، كما أنه شخص عقلاني بدرجة كبيرة لا يعتمد على العاطفة في قراراته، ولا يأخذ رأي منفردا، بل يحب مشاركة كل أصدقائه وعائلته في قراراته المهمة، ومن أكثر نقاط ضعفه قدرته على رؤية الحياة بشكل واقعي جدا.

كما يتسم مولود برج الثور أيضا، بأنه شخص متحمس دائما، والكسل لا يعتبر جزءا من حياته؛ بل هو شديد النشاط والحيوية، ويسعى دائما إلى تحقيق أي هدف يريده، حيث أنه لا يشعر بالراحة إلا بعد تحقيق هدفه، كما أنه يعش الاهتمام بالآخرين، ومخلص فى علاقاته العاطفية، ويحب أن يشعر بالحب الشديد من جانب الطرف الآخر، وهو شخص طموح وصريح، ويسعى للوصول إلى أعلى المناصب في نطاق عمله، كما أنه يحب أن تضعه عائلته في مكانة مميزة، وأن يكون رأيه مهما في كل أمور حياتهم، كما يعرف عنه ميزة الإسراف فى المال، حيث أنه يصرف كثيرا دون أي حسابات أخرى.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا واجتماعيا

وفقا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج الثور حظك اليوم، يتعرض لكثير من الضغوط؛ إلا أنه رغم كل هذه الضغوط، يتمتع بروح فكاهة كثيرة، وهذه الفكاهة تساعدك كثيرا اليوم على التعامل مع كل الأمور والمستجدات التي تواجهها.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وفق حظك اليوم لمولود برج الثور، أن القمر في برجك اليوم، ما يجعلك تعتمد أسلوبا جديدا ومؤثرا مع الشريك الآخر، كما يجعلك تبدو فاتنا وجذابا ومقنعا أمام الجنس الآخر.