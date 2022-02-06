حظك اليوم برج الثور الأحد 6-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تبوح بأخبارك

رغم امتلاك إمراة برج الثور للشخصية العنيدة بداخلها، إلا أنها تتعامل مع شريكها بهدوء طالما لا يفعل أموراً تغضبها وتعكر مزاجها، كما أن هذه السيدة تمتلك شخصية حنونة ولطيفة في أغلب الأحيان، ومن السهل على شريكها إرضائها في حال أغضبها بالقليل من الورود والشوكولاتة ومشاعر الحب، لذا قد يكسب الشريك حبيبته الثور في حال عرف طريقتها في الحب وأنها ليست كباقي السيدات لا تغريها المظاهر والأموال بل غريها طريقة الحب.

لا تقحم إمراة برج الثور قلبها في علاقات متكررة بل أنها تتمهل كثيراً قبل الدخول في علاقة عاطفية بل تأخذ الوقت اللازم في التعرف على الشخص والتأكد من أنه المناسب لها، لذا تفكر جيداً في سلبيات وإيجابيات العلاقة قبل أن تبدي التزامها بها.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

وعلى المستوى المهني اليوم، تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لأصحاب برج الثور، أن القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في الدراسة والتأمل.

ونصحت فؤاد، أصحاب الثور بأن يكتفوا بالترقب فيما يدور حولهم في صمت ولا يبوحون بأخبارهم الشخصية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

أما على المستوى المهني والصحي، فالوضع الفلكي دقيق واليوم ينصحك الفلك أن تعتني بصحتك وحاول أن تنظم جهودك وتوظفها بحكمة.

عيوب برج الثور

برج الثور شأنه شأن الكثير من الأبراج يحمل عيوب لا بأس بها من بينها أنه يملك شخصية تتسم بالعند الشديد والمبالغ فيه في بعض الأحيان، فهو يعند بدرجة كبيرة لتحقيق كل ما يتمنى ولا يحب أن يأخذ رأي أحد في أي شيء، وفي حالة تعرضه لانتقادات من الغير يكشف عن وجه مشاكس لا يحبه كما أنه عصبي وسليط اللسان ويخاف من التغيير في حياته، فهو روتيني لدرجة الملل، ويتجاهل ما يحبه الأخرون.