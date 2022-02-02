برج الثور حظك اليوم الأربعاء 2-2-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الثور ينتمي إلى الأبراج الترابية، ويمتد مواليد البرج من فترة 21 أبريل ويستمر حتى 20 مايو، وفي إطار ذلك يتفق البرج مع مواليد الأبراج الترابية الأخرى وأيضا مواليد الأبراج المائية، حيث إن شريكه الأفضل هو مولود برج العقرب، كما أنه لا يتفق تماما مع مواليد الأبراج الهوائية والنارية الأخرى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور بضرورة توطيد العلاقة مع الغير، حيث إن القمر في منزل المشروعات، ما يعدك بلقاءات موفقة، وبالتبيعة يؤثر ذلك بشكل إيجابي على عملك وتطورك به.

ويعدك القمر بنجاحات تثمر عنها هذه اللقاءات، ويساعدك ذلك أن تحصل على الدعم، لذا عليك أن تستغل ذلك لكي تصل لأعلى مراحل النجاح في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

يمدك الوضع الفلكي بالرغبة في إسعاد من حولك، ما يجعلك أكثر مرونة في التعامل مع الأحباء، وتعبر عن مشاعرك بكل حرية، لذا ينصح حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي، بمحاولة البقاء مع من تحب أطول فترة ممكنة ومحاولة بذل مجهود لجعلهم يشعروا بالسعادة.

ويتميز مولود برج الثور بأن صبره طويل ونادرا ما يصاب بالإحباط، فهو يسعى لتحقيق خطوات ثابتة لتحقيق أهدافه بنجاح، كما أنه إنسان دؤوب يحب عمله ويخلص في تنفيذه على أكمل وجه، وأبرز نقاط ضعفه العند والقدرة على رؤية الحياة من منظور واقعي، كما يمكن أنه يمكّنه أن يبقى في نفس المشاريع لسنوات طويلة، ما يجعله رب عمل مميز وناجح.

الحب عند مواليد برج الثور

يقدر مولود برج الثور الحب حيث إنه يحب بكل حواسه، ويسعى للاستقرار العاطفي بشكل دائم، إذ إنه صادق في مشاعره ويبوح دائمًا بكل ما بداخله، إلى جانب رغبته دائما في إسعاد الحبيب بطرق غير مباشرة، فهو رومانسي وعاطفي وحنون بدرجة كبيرة.

ويتميز رجل برج الثور بالحنان واللين في تصرفاته حيث إنّه يلبي رغباتها بمنتهى الحب، كما أنه ينجذب للمرأة الصادقة، الغامضة في مشاعرها والمتزنة في تصرفاتها فهو غيور جدًا لدرجة قد تصل للشك في كل ما يدور حوله، ويحب أن يتابع حبيبته طول الوقت.