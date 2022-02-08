حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 8-2-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الجوزاء من الأبراج الهوائية، ومولود هذا البرج من 21 مايو حتى 20 يونيو، وهو شخص متقلب المزاج، ويتسم بالازدواجية، ويشعر من حوله في دائرة أصدقائه وعائلته أنه يتمتع بشخصين طول الوقت، كما أنه خفيف الظل ويكره الروتين والملل وتكرار نفس الروتين، كما أنه شخص اجتماعي يحب النشاط والحيوية، ويكره الوحدة والعزلة، ويجب التركيز في كل التفاصيل، كما أنه شديد الملاحظة.

وينسجم مولود برج الجوزاء، مع موليد الأسد والميزان، والدلو، كما أنه لا ينسجم مع موليد الحوت والثور والسرطان، لهذا يسعى لتجنبهم وعدم إثارة المشاكل معهم.

امرأة برج الجوزاء

تتمتع امرأة برج الجوزاء، بشخصية متزنة، وتشع بالانطلاق والحيوية، ومعطاة، وجذابة، وتستطيع أن تكون محط الأنظار، كما أنها تستطيع أن تجمع بين المرح والجدية، وتشيع البهجة والسعادة في مكان تواجدها، وتحب مساعدة الآخرين، كما أنها مثابرة، وتسعى لتحقيق أهدافها.

رجل برج الجوزاء

يتميز رجل برج الجوزاء، بالثقافة الواسعة، ويحب الاطلاع على كل ما هو جديد دائما، لهذا فأنه يستطيع التحدث في أي موضوع بمنتهى الطلاقة، ولديه الكثير من المعلومات في مختلف الأمور، كما يتسم بطيبة القلب والهدوء واللباقة والبساطة، والجاذبية، ويمتلك قدرة كبيرة على الإقناع، ويستخدم ذكائه الشديد في سبيل تحقيق ذلك، كما أنه من الصعب التعرض للخداع ممن حوله.

ولرجل الجوزاء أيضا عدة عيوب، فهو هوائي ومتقلب، ويتمتع بشخصية غامضة ليس من السهل فهمه، ويكره أن يعلم أحد خصوصياته، ويكره الاستقرار ويعتبره أحد أنواع الروتين.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا واجتماعيا

تنصحك اليوم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، وفق حظك اليوم مولود برج الجوزاء، أن تعمل على حماية نفسك من المتربصين لك على المستوى العاطفي، لهذا يجب أن تتعامل بهدوء مع الشريك.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

تنصح خبيرة الأبراج، مولود برج الجوزاء، بضرورة توخي الهدوء، والعمل على العناية بنفسك وصحتك، ولا تعلن عن خططك لأحد.