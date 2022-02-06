حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 6-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تتردد في طلب الدعم

التكيف من أكثر الأشياء التي يتميز بها مولود برج الجوزاء، إذ أنه يستطيع أن يتعايش مع جميع الظروف التي قد يتعرض لها، كما انه لديه شخصية اجتماعية، تجعله دائم البحث عن تكوين علاقات جديدة، سواء كانت علاقات صداقة أو علاقة عاطفية، يتميز بوكنه شخصية شديدة الذكاء في التعامل مع الآخرين، كما أنه مرح بدرجة كبيرة، يستطيع خلق جو عام من المتعة في المكان الذي يتواجد به.

وبالرغم من أن مولود برج الجوزاء لديه الكثير من المميزات التي تجعل منه شخصا محبوبا بين الآخرين، إلا أنه متردد بشكل كبير، لا يستطيع اتخاذ قرار إلا بعد تفكير عميق، كما أنه متهور ايضا، ما يجعله يبحث دائما على الحظ اليومي الخاص به، ونرصد له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم تنجح في تنمية أعمالك وتكسب مساندة البعض بسهولة.. لا تتردد في طلب النصيحة والدعم ممن تثق بهم.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالأحباب، كما أن الأصدقاء ويشغلون مساحة مهمة في حياتك.

برج الجوزاء والحب

كونه شخصية مترددة كثيرا يجعل مولود برج الجوزاء يتخوف كثيرا من الدخول في علاقات عاطفية، ودائما ما يتجنب الارتباط بأحد الاشخاص خوفا من حدوث الأمور السيئة في العلاقة، كما أنه يظهر بشخصية غامضة في العلاقة، ولكنه عندما يحب كثيرا، فهو يعطي كل ما يمتلكه من مشاعر لشريك حياته، كما أنه يتحمل الكثير من الأذى أملا في إنقاذ العلاقة إذا كان يشوبها بعض الخلافات بين الطرفين.