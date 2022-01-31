برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 31-1-2022 مهنيا وعاطفيا

دائما ما ينجح مولد برج الجوزاء في الوظائف التي تحتاج للقوة والعمل الدئوب كالتجارة، الاختراع، الكتابة، المحاماة، كونها من المهن التي تمنحهم الفرصة للتواصل بحرية مع إبقائهم في حالة حركة وانشغال دائم في جميع الأوقات، إذ أن أصحاب هذا البرج لا يميلون للتقيد فهم أشخاص يفضلون التعلم، وإضافة الخبرات لديهم.

البرج الهوائي يأتي ترتيبه الثالث بين الأبراج الفلكية، ومن منطلق هوائية برج الجوزاء فينصحه الفلك بعدد من النصائح الهامة على كافة المستويات، لذا تقدم «الوطن» هذه الخدمة وفق توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد .

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

ويدعمك الفلك عزيزي مولود برج الجوزاء على المستوى المهني، فالقمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويدفعك نحو المغامرة، وتستطيع اليوم أن تحقق تطورا وربحا على مستوى العمل، ولذلك استغل جميع الفرص اليوم الاثنين.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

وعلى المستوى العاطفي، فتقول لك الأبراج مولود برج الجوزاء إن الوضع الفلكي داعم، مما يجعلك تبدو ساحرا ومتألقا، وتتحدث ببراعة وطلاقة مع الشريك.

مشاهير برج الجوزاء

ومن منطلق أن أصحاب هذا البرج يتميزون بالكثير من الصفات فتجد الكثير من مواليده مشاهير ومبعدون، ومنهم يارا، ناهد السباعي، الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وفاء عامر، نهلة سلامة، ميار الغيطى، دينا حايك، زبيدة ثروت، سحر رامي، نورا، وسولاف فواخراجي، هالة صدقي.

العمل في حياة مولود برج الجوزاء

ذكاء مولود برج الجوزاء الاجتماعي يجعله بارعا في مهنته، كما أنه حالم ولذلك يفضل أن يعمل في بعينها فيلمع في الأدوار التي تعتمد على العمل الجماعي والكلام المنمق مثل التجارة والقيادة، فهو شخص لا يجيد العمل بمفردة وينجح دائما وسط فريق فهو غالبا أفضل مع المجموعة، ولذلك قد تبحث الكثير من المؤسسات والشركات عن هذا البرج للانضمام لديها.

واخيرا يملك الجوزاء مقومات تؤهله للوظائف كونه لا يكف عن محاولة التطور وتحفيز زملائه حتى يتمكنوا جميعا من النجاح معا فتقديم النصائح سمه من سمات هذا المولد، ولذا ينجح من يعمل معه ويفضل الكثير العمل تحت قيادته لبراعته التي يراها الجيمع خلال ساعات العمل وخارجه.