المنشآت الفندقية: 22 فندقا بشرم الشيخ تقدموا للتحول للسياحة الخضراء

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد فنادق شرم الشيخ التى تقدمت للغرفة خلال الأسبوع الأول من فتح باب التقدم للتحويل نحو منشآت صديقة للبيئة بلغ 22 فندقا.

ولفت إلى أن باقي فنادق المدينة ستتقدم خلال الفترة المقبلة للتحول نحو السياحة الخضراء، متابعًا أنه وفقا لقرار وزارة السياحة والآثار فإن كافة فنادق شرم الشيخ ستتحول بحلول شهر سبتمبر المقبل لمنشآت صديقة للبيئة.

إجراءات تحول الفنادق نحو السياحة الخضراء الصديقة للبيئة

وأضاف لـ«الوطن»، أن إجراءات التقدم للغرفة تبدأ بطلب التحويل وسداد الرسوم اللازمة لذلك والتوقيع على استمارة البيانات الخاصة بالمنشأة الفندقية خاصة، مشيرا إلى أن الغرفة ستقوم بإرسال مدربين لتعريف الفندق بالإجراءات اللازمة نحو التحول للسياحة الخضراء وتدريبهم على كيفية القيام بذلك، لافتا إلى أن التحول نحو السياحة الخضراء الصديقة للبيئة هو أحد الخطوات الهامة للوصول إلى التنمية المستدامة.

ضرورة الحصول على شهادة معتمدة بأن الفندق «صديق للبيئة»

وأشار إلى أنه بعد استكمال الفنادق لكافة إجراءات التحول نحو الطاقة النظيفة والسياحة الخضراء ستخضع لتفتيشات من شركات محلية أو دولية متخصصة في هذا المجال لمنحها شهادة معتمدة بأنها منشآت «صديقة للبيئة»، موضحا أن التحول نحو السياحة الخضراء سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن غالبية سائحي العالم يبحثون عن المدن التي تطبق الاشتراطات البيئية والمناخية والتي تستخدم الطاقة النظيفة الغير ملوثة.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية انه سيتم تدريب الفنادق على كيفية التخلص من النفايات الصلبة، واستخدام وسائل الإضاءة الغير ملوثة للبيئة واستخدام النباتات التي لا تستخدم مواد كيماوية في زراعتها، مع الاعتماد على المزروعات التي لا تستخدم مياها كثيرة للري مثل الصبار.

يشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية بدأت أول شهر فبراير الجاري في فتح باب التقدم للفنادق الراغبة في التحول لتكون منشآت صديقة للبيئة.